EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag International AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KHD Humboldt Wedag International AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
KHD Humboldt Wedag International AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.08.2025 / 09:54 CET/CEST
Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag International AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

http://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

http://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

http://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

http://www.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Köln
Deutschland
Internet:www.khd.com
