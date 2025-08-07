EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



07.08.2025 / 09:21 CET/CEST

Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.malzfabrik-ag.at/

Bemerkungen:

Redaktioneller Fehler.

