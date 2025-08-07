Werbung ausblenden

EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

07.08.2025 / 09:21 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.malzfabrik-ag.at/

Bemerkungen:

Redaktioneller Fehler.

07.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Stadlauer Malzfabrik AG
Smolagasse 1
1220 Wien
Österreich
Ende der MitteilungEQS News-Service

2180880 07.08.2025 CET/CEST

