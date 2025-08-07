EQS-News: Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2025 entspricht in weiten Teilen der Geschäftsplanung

EQS-News: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2025 entspricht in weiten Teilen der Geschäftsplanung

Ingolstadt, 7. August 2025 – Die BHB Brauholding veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht.

Die Geschäftsentwicklung der BHB Brauholding lag im ersten Halbjahr 2025 weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Sowohl beim Gesamtabsatz als auch bei den Bruttoumsatzerlösen und dem EBITDA bewegen wir uns im geplanten Korridor der Jahresplanung.

Für das zweite Halbjahr sind gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage vorgesehen. Trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds in der Brauwirtschaft blicken wir optimistisch auf die kommenden Monate. In sämtlichen Geschäftsbereichen – insbesondere im Hinblick auf Akquisitionen – sehen wir weiterhin gute Wachstumschancen. Auch organisatorisch und technisch ist die Unternehmensgruppe gut aufgestellt, um künftige Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.

„2025 bleibt ein forderndes Jahr“ Konsumflaute trifft Brauereien, Der Bierabsatz in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 % oder 262 Millionen Liter auf rund 3,9 Milliarden Liter gesunken. Die Zahlen zeigen, dass die deutsche Brauwirtschaft weiterhin vor großen Herausforderungen steht: „In Deutschland ist wie in vielen Ländern Europas der Bierkonsum deutlich rückläufig. Dies hat zum einen demografische Gründe. Zum anderen bekommen die Brauereien weiterhin die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren“. Ähnlich wie bei Gastronomie und Handel schlage das schlechte Konsumklima auch auf die Brauereien voll durch. „2025 bleibt für uns ein extrem forderndes Jahr“, so das Fazit des Brauereiverbandes zum Halbjahr.

(Quelle: https://brauer-bund.de/pressemitteilungen/2025-bleibt-ein-forderndes-jahr)

Die BHB Brauholding hat zum Halbjahr rund 96.000 Hektoliter abgesetzt (Vorjahreshalbjahr 96.000 Hektoliter). Die Konzernbruttoumsatzerlöse verringerten sich um 2,4 % auf 8,513 Mio. EUR (Vorjahreshalbjahr 8,722 Mio. EUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt 37 TEUR (Vorjahreshalbjahr 27 TEUR). Das EBITDA (Halbjahresüberschuss vor Zinsergebnis, Ertragssteuern und Anlagenabschreibungen) beträgt 904 TEUR (Vorjahreshalbjahr 897 TEUR).

Der Halbjahresbericht 2025 steht ab dem 7. August 2025 als PDF-Datei auf der Investor-Relations-Seite auf der Brauholding-Homepage (www.bhb-ag.de) zum Download bereit.

Unternehmensprofil

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Bilanzsumme zum 30.06.2025 beträgt 17,621 Mio. EUR, das Eigenkapital 10,686 Mio. EUR und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.

Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.

Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst 10 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und 3 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 16 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität.

Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de

Kontakt:

Franz Katzenbogen

Vorstandsmitglied

Tel: +49 (0)841 631 205

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de

Gerhard Bonschab

Vorstandsmitglied

Tel: +49 (0)841 631 201

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de

