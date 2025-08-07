EQS-News: Bastei Lübbe startet nach Plan in das Geschäftsjahr 2025/2026

EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Bastei Lübbe startet nach Plan in das Geschäftsjahr 2025/2026



Konzernumsatz im ersten Quartal 2025/2026 beläuft sich auf 23,0 Millionen Euro

Konzern-EBIT bei 1,2 Millionen Euro

Wachsende Dynamik durch hohe Bestseller-Dichte in den kommenden Quartalen

Prognose für das Gesamtjahr 2025/2026 bestätigt

Köln, 7. August 2025 – Die im Prime Standard der Frankfurte Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) ist trotz einer weiterhin angespannten Lage im Buchmarkt planmäßig in das Geschäftsjahr 2025/2026 gestartet. Im Zeitraum von April bis Juni 2025 betrug der Konzernumsatz insgesamt 23,0 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT im Berichtszeitraum belief sich auf 1,2 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag entsprechend bei 5,2 Prozent.

Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Wir haben unsere Entwicklung auf hohem Niveau bestätigt und schauen mit großer Vorfreude auf die zahlreichen Neuerscheinungen unserer Bestseller-Garanten, welche zu einer deutlichen Dynamisierung unseres Geschäftsjahres führen werden.“

Der Umsatzanteil der Community-getriebenen Geschäftsmodelle lag in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahre 2025/2026 mit 31 Prozent unter dem Vorjahresniveau von 41 Prozent. Hier war der Vorjahreswert stark durch die großen Erfolge der „Maxton Hall“-Reihe von Mona Kasten bei LYX sowie „A Good Girl's Guide to Murder“ von Holly Jackson bei ONE geprägt. Der Digitalanteil an den Umsatzerlösen betrug im Berichtszeitraum 38 % (Vorjahr: 34 %).

Planmäßiger Geschäftsverlauf mit weiterhin breiter Umsatzbasis

In einem weiterhin angespannten Buchmarkt verzeichnete die Bastei Lübbe AG im ersten Quartal 2025/2026 eine planmäßige Umsatzentwicklung auf anhaltend breiter Basis. Im Segment „Buch“ wurde dabei ein Umsatz in Höhe von 21,4 Millionen Euro erzielt. Besonders die Community Label „ONE“ und „LYX“ konnten das starke Umsatzergebnis des Vorjahres erwartungsgemäß nicht wiederholen. In allen Bereichen des Portfolios war außerdem die angespannte Lage des Buchmarktes zu spüren. Das Segment-EBIT betrug 1,2 Millionen Euro.

Im Segment „Romanhefte“ wurde im Berichtszeitraum ein Umsatz von 1,6 Millionen Euro erzielt. Das Segment-EBIT lag in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 bei 0,0 Millionen Euro.

Ergebnisentwicklung entspricht Erwartungen

Der Materialaufwand von 10,6 Millionen Euro lag im Berichtszeitraum im Einklang mit der Umsatzentwicklung und resultierte damit in einer stabilen Materialaufwandsquote.

Der Personalaufwand stieg von 5,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 5,7 Millionen Euro. Neben den turnusmäßigen Gehaltsanpassungen ist dies auch auf die höhere Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Folge der Besetzung offener Stellen bei der Bastei Lübbe AG zurückzuführen.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT), belief sich in den ersten drei Monaten 2025/2026 auf 1,2 Millionen Euro. Das den Anteilseignern der Bastei Lübbe AG zuzurechnende Konzernperiodenergebnis lag im Berichtszeitraum bei 0,8 Millionen Euro. Das Ergebnis pro Aktie betrug dementsprechend 0,06 Euro.

Die Konzernbilanzsumme war zum 30. Juni 2025 mit 114,5 Millionen Euro gegenüber 114,3 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 31. März 2025 nahezu unverändert und auch die Bilanzstruktur war weitgehend stabil. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital lag aufgrund des positiven Periodenergebnisses zum 30. Juni 2025 mit 69,5 Millionen Euro um 0,8 Mio. Euro über dem Wert vom 31. März 2025 (68,7 Millionen Euro).

Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt – wachsende Dynamik durch Neuerscheinungen

Gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2024/2025 hat sich die Prognose des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025/2026 nicht verändert. Der Vorstand erwartet weiterhin einen Umsatz in der Bandbreite von 120 bis 125 Millionen Euro, sowie ein EBIT zwischen 14,0 und 16,0 Millionen Euro. Dieser Einschätzung liegt insbesondere zu Grunde, dass zahlreiche Neuerscheinungen nationaler und internationaler Spiegel-Bestsellerautoren in den nun folgenden Quartalen des Geschäftsjahres 2025/2026 zu einer wachsenden Dynamik des Geschäfts beitragen sollen.

