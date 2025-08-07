Werbung ausblenden

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung

EQS Group · Uhr

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung

07.08.2025 / 14:00 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zur sofortigen Veröffentlichung
07. August 2025
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
 
Dividendenmitteilung
 
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 14. August 2025 gilt. Stichtag ist der 15. August 2025 und das Zahlungsdatum ist der 08. September 2025:
     
     
     
Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.464200
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.398700
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.480500
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.460800
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.397000
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.178300
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.228200
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.247200
     
     
     
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:    
     
Matheson LLP   Yvonne Lappin
    Phone: +353 1 232 2000

 

Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.


07.08.2025 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE00BDFC6Q91, IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2181094

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2181094  07.08.2025 GMT/BST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan
J
JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertheute, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissenheute, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden