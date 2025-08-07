EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung



07.08.2025 / 14:00 GMT/BST

Zur sofortigen Veröffentlichung 07. August 2025 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividendenmitteilung Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 14. August 2025 gilt. Stichtag ist der 15. August 2025 und das Zahlungsdatum ist der 08. September 2025: Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.464200 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.398700 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.480500 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.460800 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.397000 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.178300 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.228200 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.247200 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson LLP Yvonne Lappin Phone: +353 1 232 2000 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.

