Klingbeil: Union muss Fall Brosius-Gersdorf aufarbeiten

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Rückzug von Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf sieht Vizekanzler Lars Klingbeil Verantwortung bei der Union. "Die SPD hat immer zu dieser exzellenten Kandidatin gestanden. Diejenigen, die am Ende nicht zu ihrem Wort innerhalb der Koalition gestanden haben, müssen dringend aufarbeiten was da passiert ist", forderte der SPD-Chef. "So ein Vorfall darf sich nicht wiederholen."

Was Brosius-Gersdorf in den vergangenen Wochen an Anfeindungen habe erleben müssen, sei nicht tragbar, betonte Klingbeil. Er bedauerte den Rückzug der Richterin, die persönliche Entscheidung respektiere er aber./tam/DP/jha

