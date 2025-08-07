Werbekonzern WPP kappt Dividende - Aktie fällt auf tiefsten Stand seit 2009

London (Reuters) - Der britische Werbekonzern WPP hat wegen der Zurückhaltung seiner Kunden die Zwischendividende halbiert und damit seine Aktie auf Talfahrt geschickt.

Konsumgüterkonzerne und Autohersteller geben wegen der Unsicherheit über Zölle weniger für Werbung aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Zwischendividende werde auf 7,5 Pence je Aktie gekappt, nach 15 Pence im Vorjahr. Die WPP-Aktie fiel daraufhin an der Londoner Börse um 4,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit 2009. Im zweiten Quartal sank der bereinigte Nettoumsatz um 5,8 Prozent. Der Konzern bekräftigte jedoch seine im Juli gesenkte Prognose für das Gesamtjahr 2025, die einen Rückgang der Erlöse um drei bis fünf Prozent vorsieht.

Die Flaute auf dem Werbemarkt verdeutlicht die Herausforderung für die künftige Chefin Cindy Rose. Die bisherige Microsoft-Managerin übernimmt den Posten am 1. September von Mark Read. "Viele Kunden sind mit den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Zöllen beschäftigt und überlegen, was zu tun ist", sagte der scheidende Firmenchef. WPP hatte im Juni nicht nur den Großkunden Mars, sondern auch Paramount verloren. Rose soll nun die Strategie und die künftige Kapitalverwendung überprüfen. Zudem setzt der Konzern auf einen Sanierungsplan für seine Media-Agentur, der auf einen stärkeren Einsatz von Daten und Künstlicher Intelligenz (KI) baut.

