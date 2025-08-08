ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ionos auf 45 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
