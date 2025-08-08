Werbung ausblenden

EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

08.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2025_2026.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2025_2026.pdf

08.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet:www.fabasoft.com

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

Ende der MitteilungEQS News-Service

2181304 08.08.2025 CET/CEST

