EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

08.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2025_2026.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2025_2026.pdf

08.08.2025 CET/CEST



Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

2181304 08.08.2025 CET/CEST