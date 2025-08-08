Werbung ausblenden

EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.08.2025 / 13:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hardy
Nachname(n):Mehl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Basler AG

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,34 EUR61.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,3400 EUR61.700,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Basler AG
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Internet:www.baslerweb.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100090 08.08.2025 CET/CEST

Basler
