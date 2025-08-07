EQS-DD: SFC Energy AG: Dr. Andreas Blaschke, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.08.2025 / 14:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Blaschke
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SFC Energy AG
b) LEI
|3912003HZPSTWYICYA50
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007568578
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,72 EUR
|3.410,88 EUR
|16,74 EUR
|15.333,84 EUR
|16,74 EUR
|267,84 EUR
|16,73 EUR
|501,90 EUR
|16,74 EUR
|652,86 EUR
|16,74 EUR
|2.996,46 EUR
|16,74 EUR
|1.640,52 EUR
|16,74 EUR
|1.674,00 EUR
|16,72 EUR
|668,80 EUR
|16,73 EUR
|401,52 EUR
|16,74 EUR
|853,74 EUR
|16,73 EUR
|3.245,62 EUR
|16,74 EUR
|150,66 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,7361 EUR
|31.798,6400 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Internet:
|www.sfc.com
