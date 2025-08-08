EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Call-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 07. November 2025; Basispreis EUR 229,04



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.08.2025 / 18:37 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Ludwig Nachname(n): Merckle Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Heidelberg Materials AG

b) LEI

LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: Call-Optionen auf Aktien der Heidelberg Materials AG (ISIN DE0006047004)

b) Art des Geschäfts

Einräumung (Verkauf) von europäischen Call-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 07. November 2025; Basispreis EUR 229,04

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,5183 EUR 1.355.490,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,5183 EUR 1.355.490,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

