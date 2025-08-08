Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Ukraine-Gipfel

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Ukraine-Gipfel

Warum sollte der eiskalte Stratege Putin einen US-Präsidenten ernst nehmen, der erratisch hin- und herspringt? Mal kanzelt er den ukrainischen ab, dann unterstützt er ihn wieder. Mal scheint er Russland gewogen, dann schickt er Atom-U-Boote dorthin. Es wäre ein Wunder, wenn das in einen durchdachten Friedensplan mündet. Wahrscheinlicher ist daher, dass Putin Trump erneut einwickelt und das Aufschieben von Sanktionen erreicht. Noch schlimmer wäre aber ein Diktatfrieden zulasten der Ukraine./yyzz/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden