Schweizer Regierung: Zollgespräche mit den USA dauern an

Zürich (Reuters) - Die Zollverhandlungen zwischen der Schweiz und den USA sind fortgesetzt worden.

"Die Gespräche mit den Vereinigten Staaten dauern an", erklärte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Gespräche konzentrieren sich weiterhin auf die Senkung der zusätzlichen US-Zölle." Die Gespräche fanden am Donnerstag in Washington statt und machten Fortschritte, obwohl noch offen sei, wie schnell eine Einigung erzielt werden könne, sagte eine auf Schweizer Seite mit den Gesprächen vertraute Person.

Seit Donnerstagmorgen gilt auf zahlreiche Schweizer Waren ein US-Importzoll von 39 Prozent - einer der höchsten Aufschläge für Einfuhren aus einem bestimmten Land. Zuvor hatten die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin mit Verhandlungen in letzter Minute versucht, den hohen US-Zoll noch abzuwenden. Am Donnerstag hatte das Kabinett in einer Sondersitzung dann beschlossen, mit den Vereinigten Staaten weiter über ein Handelsabkommen zu verhandeln. Auf Gegenmaßnahmen verzichtete die Regierung.

