Videoanalyse 08.08.2025

The Trade Desk mit heftigem Absturz - wie geht's weiter?

onvista · Uhr

Nach Zahlen ist die Aktie von The Trade Desk abgestürzt - knapp ein Drittel verlor der Kurs des S&P-500-notierten Papiers.

Ist das eine Kaufgelegenheit? Profi-Trader Martin Goersch hat eine klare Meinung dazu. Im Video erklärt er, wie die Zahlen von The Trade Desk zu bewerten sind und welche Faktoren dagegen sprechen, in diesen Kurs-Dip einzusteigen.

The Trade Desk
