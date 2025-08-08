The Trade Desk mit heftigem Absturz - wie geht's weiter?

Nach Zahlen ist die Aktie von The Trade Desk abgestürzt - knapp ein Drittel verlor der Kurs des S&P-500-notierten Papiers.

Ist das eine Kaufgelegenheit? Profi-Trader Martin Goersch hat eine klare Meinung dazu. Im Video erklärt er, wie die Zahlen von The Trade Desk zu bewerten sind und welche Faktoren dagegen sprechen, in diesen Kurs-Dip einzusteigen.