Videoanalyse 08.08.2025
The Trade Desk mit heftigem Absturz - wie geht's weiter?
onvista · Uhr
Nach Zahlen ist die Aktie von The Trade Desk abgestürzt - knapp ein Drittel verlor der Kurs des S&P-500-notierten Papiers.
Ist das eine Kaufgelegenheit? Profi-Trader Martin Goersch hat eine klare Meinung dazu. Im Video erklärt er, wie die Zahlen von The Trade Desk zu bewerten sind und welche Faktoren dagegen sprechen, in diesen Kurs-Dip einzusteigen.
