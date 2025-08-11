Werbung ausblenden

Al-Dschasira: Korrespondent in Gaza getötet

dpa-AFX · Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben des arabischen TV-Senders Al-Dschasira der Korrespondent des Senders sowie vier weitere Kollegen getötet worden. Anas al-Scharif und seine Kollegen seien bei einem gezielten Angriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens getötet worden. Israels Militär bestätigte den Tod von Anas al-Scharif. Er habe sich als Al-Dschasira-Journalist ausgegeben, aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, hieß es.

Der arabische Sender erklärte dazu, das israelische Militär habe keine von unabhängigen internationalen Stellen verifizierten Unterlagen vorgelegt, die diese Behauptung belegen würde. Israels Armee verwies dagegen auf nachrichtendienstliche Informationen und im Gazastreifen gefundene Dokumente, die die militärische Zugehörigkeit von Anas al-Scharif zur Hamas belegten. Er sei verantwortlich für die Durchführung von Raketenangriffen auf israelische Zivilisten und Soldaten gewesen, teilte die israelische Armee mit.

Ausländischen Journalisten ist der Zutritt zum Gazastreifen seit Kriegsbeginn weitgehend verboten. Einheimische Reporter berichten aber von vor Ort. Immer wieder gibt es Berichte über Journalisten, die bei israelischen Angriffen getötet wurden./ln/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Was soll die Polizei dürfen?
Diskussion um Palantir09. Aug. · dpa-AFX
Firmenlogo
Entspannung für die Märkte?
Hochrangiges Treffen mit Ukraine vor Trump-Putin-Gipfel09. Aug. · dpa-AFX
Hochrangiges Treffen mit Ukraine vor Trump-Putin-Gipfel
Edelmetall
Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren08. Aug. · dpa-AFX
Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren
Chiphersteller
Trump fordert Rücktritt des Intel-Chefs07. Aug. · dpa-AFX
Trump fordert Rücktritt des Intel-Chefs
Deutschland stoppt Rüstungsexporte nach Israel teilweise08. Aug. · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden