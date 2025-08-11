Werbung ausblenden

Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG

11.08.2025 / 13:05 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG

     Unternehmen:               JDC Group AG
     ISIN:                      DE000A0B9N37

     Anlass der Studie:         Akqusition, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.08.2025
     Kursziel:                  EUR 35,84
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Übernahme der FMK-Gruppe beschleunigt Skalierung und schafft wechselseitige
Synergien

Anfang August hat die JDC-Gruppe (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY)
die geplante Übernahme von zunächst 60% an der FMK-Gruppe vermeldet, die
Transaktion wird ihren Abschluss voraussichtlich Ende September 2025 finden
und entsprechend in das Schlussquartal einfließen. Der Kaufpreis (fix und
variabel) für den 60%igen Anteil liegt im hohen zweistelligen
Mio.-Euro-Bereich und wird über eine (garantierte) Anleihe (Volumen zunächst
rd. EUR 70 Mio.) finanziert. Es besteht eine Option, die FMK-Gruppe komplett
zu übernehmen. Hervorzuheben ist, dass die Übernahme unmittelbar zu einer
Ergebnisverbesserung beiträgt - auch weil der Integrationsaufwand gering
ist, während die Skalenvorteile schnell gehoben werden können und
wechselseitige Synergien zu erwarten sind.

Unsere Fundamentalanalyse ergibt einen Wert von EUR 31,36, die Peer
Group-Analyse auf Basis von 2026 ergibt einen Wert von EUR 40,32. Zu gleichen
Teilen gewichtet resultiert ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 35,84. Wir
stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=629a63ca7ee757456308d4e0c7716c5e
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

2182166 11.08.2025 CET/CEST

