Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG 11.08.2025 / 13:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Akqusition, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.08.2025 Kursziel: EUR 35,84 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Übernahme der FMK-Gruppe beschleunigt Skalierung und schafft wechselseitige Synergien Anfang August hat die JDC-Gruppe (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) die geplante Übernahme von zunächst 60% an der FMK-Gruppe vermeldet, die Transaktion wird ihren Abschluss voraussichtlich Ende September 2025 finden und entsprechend in das Schlussquartal einfließen. Der Kaufpreis (fix und variabel) für den 60%igen Anteil liegt im hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich und wird über eine (garantierte) Anleihe (Volumen zunächst rd. EUR 70 Mio.) finanziert. Es besteht eine Option, die FMK-Gruppe komplett zu übernehmen. Hervorzuheben ist, dass die Übernahme unmittelbar zu einer Ergebnisverbesserung beiträgt - auch weil der Integrationsaufwand gering ist, während die Skalenvorteile schnell gehoben werden können und wechselseitige Synergien zu erwarten sind. Unsere Fundamentalanalyse ergibt einen Wert von EUR 31,36, die Peer Group-Analyse auf Basis von 2026 ergibt einen Wert von EUR 40,32. Zu gleichen Teilen gewichtet resultiert ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 35,84. Wir stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=629a63ca7ee757456308d4e0c7716c5e Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de