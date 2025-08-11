Werbung ausblenden

Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG

11.08.2025 / 10:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG

     Unternehmen:               Knaus Tabbert AG
     ISIN:                      DE000A2YN504

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.08.2025
     Kursziel:                  28,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Transformation setzt sich in schwierigem Umfeld fort

Knaus Tabbert hat am 08.08. die Zahlen für H1 2025 veröffentlicht. Nach
einem operativ bereits herausfordernden ersten Quartal setzte sich die
negative Ergebnisdynamik im zweiten Quartal 2025 fort, wobei Fortschritte
beim Bestandsabbau verzeichnet wurden.

[Tabelle]

Umsatzschwund dauert an, aber Free Cashflow legt zu: Mit einem Umsatz von
276,1 Mio. EUR blieb Knaus Tabbert im zweiten Quartal sowohl deutlich unter
dem Vorjahresniveau (-14,4%) als auch unter den Erlösen des ersten Quartals
(Q1/25: 295,6 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang ist primär auf eine verhaltene
Ordertätigkeit der Handelspartner zurückzuführen, die vor dem Hintergrund
konjunktureller Unsicherheit, hoher Lagerbestände und erschwerter
Finanzierungsbedingungen weiterhin sehr vorsichtig agieren. Trotz dieses
Umsatzrückgangs gelang es, den Free Cashflow im zweiten Quartal signifikant
auf 55,5 Mio. EUR zu steigern - ein Beleg für die starke operative Umsetzung
des Working Capital Managements sowie disziplinierte
Investitionszurückhaltung. Auf Halbjahressicht beläuft sich der Free
Cashflow auf 70,1 Mio. EUR und liegt damit deutlich über dem Vorjahresniveau
(H1 2024: 32,4 Mio. EUR).

Ergebnis stark rückläufig: Auf Ergebnisebene zeigte sich im Q2 jedoch eine
weiterhin schwache Entwicklung: Das bereinigte EBITDA sank im
Quartalsvergleich um mehr als 50% auf 14,2 Mio. EUR, das bereinigte EBIT
erreichte mit 5,0 Mio. EUR nur noch rund ein Viertel des Vorjahreswerts.
Besonders im Premiumsegment (Umsatz: -17,5% yoy im Q2) belasten strukturelle
Volumeneffekte. Das berichtete EBITDA lag mit 11,1 Mio. EUR um 61,3% unter
dem Vorjahreswert, wobei die Differenz in Höhe von 3,1 Mio. EUR aus einer
Erhöhung der Rückstellung im laufenden Verfahren in Bezug auf die
Fahrzeuggewichte resultiert.

Strukturell erkennt man die Fortschritte des Managements bei der Anpassung
der Kostenbasis: Personal- und Materialkosten wurden im Jahresvergleich
deutlich reduziert. Allerdings ist der Rückgang der Mitarbeiteranzahl (-18%
yoy) derzeit noch nicht ausreichend, um die Effizienzverluste durch die
eingeschränkte Auslastung vollständig zu kompensieren. Der Auftragsbestand
fiel mit 294 Mio. EUR deutlich unter das Vorjahresniveau (30.06.2024: 467
Mio. EUR), spiegelt u.E. aber auch die Branchennormalisierung und die
fokussierte Bestandsbereinigung bei Handelspartnern wider.

Die Eigenkapitalquote sank infolge des negativen Halbjahresergebnisses auf
19,4% (Vj: 28,0%). Gleichzeitig reduzierte sich die Nettofinanzverschuldung
auf 260 Mio. EUR (Vj.: 318 Mio. EUR).

Ausblick konkretisiert: Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen hat
das Management das Umsatzziel von etwa 1 Mrd. EUR für das Geschäftsjahr 2025
bestätigt und die Spanne für die bereinigte EBITDA-Marge auf die Bandbreite
zwischen 5,0% und 5,5% (zuvor: 5-6,5%) reduziert. Zum Halbjahr liegt die
Marge mit 4,0% (Q2 2025: 5,1%) jedoch noch klar unterhalb der Zielspanne, so
dass die Erreichung der Ziele folglich eine spürbare operative Erholung im
zweiten Halbjahr impliziert.

Fazit: In Anbetracht des schwächeren ersten Halbjahres sowie der verhaltenen
Branchendynamik dürfte das Vertrauen der Investoren in eine kurzfristige
Margenerholung begrenzt bleiben. Gleichwohl erscheinen die eingeleiteten
strukturellen Maßnahmen mittelfristig geeignet, um eine Rückkehr zu deutlich
höheren Ergebnisniveaus zu ermöglichen - vorausgesetzt die Nachfrage
stabilisiert sich nachhaltig. Wir erneuern unser Kaufen-Votum bei einem
unveränderten Kursziel von 28,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aa17f5d6ec4625abeca1aa0862cea3c4

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2182086 11.08.2025 CET/CEST

Werbung ausblenden