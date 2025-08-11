Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Europas Forderungen im Ukraine-Krieg

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Europas Forderungen im Ukraine-Krieg:

"Der Westen darf die Ukraine keinem schmutzigen Deal zwischen Donald Trump und Wladimir Putin überlassen. Es ist deshalb zu begrüßen, dass sich europäische Staats- und Regierungschefs am Wochenende gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Wort gemeldet haben. In ihrer Erklärung betonen sie, dass ein Ansatz für Frieden in der Ukraine nur erfolgreich sein kann, wenn Diplomatie, Ukraine-Unterstützung und Druck auf Russland Hand in Hand gehen. Es brauche robuste Sicherheitsgarantien für das angegriffene Land. Vor allem aber könne Frieden in der Ukraine nicht ohne die Ukraine selbst beschlossen werden. Es ist bitter, dass dies überhaupt einer besonderen Betonung bedarf."/yyzz/DP/nas