Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska:
"Die Ukraine aber war und ist kein Aggressor. Wenn sie nun trotzdem in Alaska nicht oder bestenfalls am Katzentisch teilnehmen darf, zeigt das überdeutlich, dass die Welt sich vorerst an eine Ordnung wird gewöhnen müssen, in der das Recht des Stärkeren gilt. Die Konsequenzen daraus sind unabsehbar. Die Hoffnung auf einen Frieden, der kein Diktatfrieden ist, kann Europa wohl begraben. Hier zeigt sich exemplarisch, dass der Rest der Welt weitgehend hilflos zuschauen muss, wie wenige Mächtige mit ihr umgehen. Es kommt eben doch auf militärische Stärke an."/yyzz/DP/nas
