Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Sozialleistungen

dpa-AFX · Uhr

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Sozialleistungen:

"Immer mehr Menschen arbeiten am Fiskus und an den Sozialkassen vorbei schwarz. Gerade für qualifizierte, leistungsbereite junge Menschen - jene also, auf die eine alternde Gesellschaft angewiesen ist - rechnet es sich immer mehr, ins Ausland zu gehen. Ohne ehrliche, generationenübergreifende Reformen ist das Versprechen von Sicherheit für die Jungen eine Illusion. Doch fehlt der Mut, den Bürgern und der eigenen Klientel reinen Wein einzuschenken und sie mit Zumutungen zu konfrontieren. Schwarz-Rot streut ihnen lieber Sand in die Augen."/yyzz/DP/nas

