Trump über Putin-Treffen: Ich werde kein Abkommen schließen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump strebt für das Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg an. "Ich werde keinen Deal machen", sagte der Republikaner und verwies darauf, dass dies nicht seine Aufgabe sei./rin/DP/men
