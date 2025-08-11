Werbung ausblenden

Trump über Putin-Treffen: Ich werde kein Abkommen schließen

dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump strebt für das Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg an. "Ich werde keinen Deal machen", sagte der Republikaner und verwies darauf, dass dies nicht seine Aufgabe sei./rin/DP/men

