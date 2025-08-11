Trump will Nationalgarde in Washington einsetzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen angeblich ausufernder Kriminalität in Washington will US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in der US-Hauptstadt einsetzen. Diese solle die öffentliche Sicherheit wiederherstellen, sagte Trump ohne konkrete Beweise dafür zu liefern, dass die Situation in Washington außer Kontrolle ist./ngu/DP/men