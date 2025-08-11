Werbung ausblenden

Vermittler ruft zu Wiederaufnahme von Gaza-Gesprächen auf

dpa-AFX · Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Ein amerikanisch-palästinensischer Vermittler hat zur sofortigen Wiederaufnahme von Gesprächen zur Beendigung des Gaza-Kriegs aufgerufen. Der US-Geschäftsmann Bishara Bahbah, der als Vertrauter von US-Präsident Donald Trump gilt, war in den letzten Monaten an Kontakten zwischen den Vereinigten Staaten und der islamischen Hamas beteiligt. Im Gespräch mit der "Jerusalem Post" warnte Bahbah, eine Ausweitung des Krieges werde nur die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen erhöhen und das Leben der Geiseln in der Gewalt der Hamas gefährden.

"Israel befindet sich in einer Situation, in der es nicht sein will", sagte Bahbah dem Blatt. "Die israelische Öffentlichkeit möchte nicht sehen, dass israelische Soldaten im Gazastreifen getötet werden. Und die Lage für die Palästinenser ist unhaltbar."

Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. Nach israelischen Medienberichten bemühen sich die internationalen Vermittler - neben den USA auch Katar und Ägypten - hinter den Kulissen intensiv um eine Wiederaufnahme der indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas./le/DP/he

