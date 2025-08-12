Aktien Europa Schluss: Etwas Unterstützung durch US-Inflationsdaten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - US-Inflationsdaten haben am Dienstag den EuroStoxx 50 etwas gestützt. Der Leitindex der Eurozone schloss mit plus 0,08 Prozent auf 5.335,97 Punkten, blieb damit aber unter seinem im frühen Handel erreichten Tageshoch.

In den Vereinigten Staaten tritt die Inflation trotz höherer Zölle auf der Stelle, wie Daten für den Monat Juli zeigten. Die Auswirkungen durch die Tarife hielten sich in Grenzen, kommentierten die Ökonomen der ING Bank. Dies mache für die US-Notenbank den Weg frei, die Zinsen im September zu senken.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,14 Prozent auf 11.886,41 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,20 Prozent auf 9.147,81 Punkte nach oben./ajx/he