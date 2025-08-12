Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 263 Euro

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

