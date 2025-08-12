Werbung ausblenden
Zinssenkung

Australische Notenbank senkt Leitzins auf Zweijahrestief

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Michael Leslie/Shutterstock.com

Die australische Notenbank hat ihren Leitzins auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesenkt.

Er werde von 3,85 auf 3,60 Prozent zurückgenommen, gaben die Währungshüter am Dienstag bekannt.

Sie begründeten den Schritt mit einer nachlassenden Inflation und einem schwächeren Arbeitsmarkt. Zugleich äußerte sich die Reserve Bank of Australia (RBA) nach ihrer zweitägigen Sitzung jedoch zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen. Die Entscheidung fiel diesmal einstimmig. Im Juli hatte es bei der Zinsentscheidung noch eine seltene Uneinigkeit im Führungsgremium gegeben. Der australische Dollar notierte nach der Entscheidung kaum verändert bei 0,6508 US-Dollar.

Die Finanzmärkte hatten eine Zinssenkung vollständig eingepreist. Im Juli waren sie noch auf dem falschen Fuß erwischt worden: Die Notenbank hielt die Zinsen stabil. Seitdem hatten neue Daten den Weg für eine Lockerung der Geldpolitik geebnet. Die Inflationsrate sank im zweiten Quartal auf 2,1 Prozent. Die Kerninflation - bei der die schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert werden - erreichte mit 2,7 Prozent ein Dreijahrestief. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote von 4,1 auf 4,3 Prozent.

"Angesichts der weiter sinkenden Kerninflation in Richtung der Mitte des Zielkorridors von zwei bis drei Prozent und der wie erwartet leichten Abschwächung am Arbeitsmarkt hielt der Vorstand eine weitere Lockerung der Geldpolitik für angemessen", begründete die Notenbank ihre Entscheidung. Experten rechnen mit weiteren Schritten.

Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, was die Argumente für Zinssenkungen stärkt

Ökonom Harry Murphy Cruise von Oxford Economics Australia

Niedrigere Zinsen können etwa Investitionen anregen, was wiederum die Nachfrage nach Beschäftigten ankurbeln könnte. Viele Experten erwarten noch eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr, möglicherweise im November. An den Finanzmärkten wird eine Zinssenkung im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 34 Prozent bewertet, ein Schritt im November gilt jedoch als nahezu ausgemacht.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtheute, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

US-Finanzminister
Neuer Fed-Chef muss Notenbank auf Prüfstand stellengestern, 10:05 Uhr · Reuters
Neuer Fed-Chef muss Notenbank auf Prüfstand stellen
Deutsche Wirtschaft
Zollabkommen drückt Konjunkturzuversicht - "Kein guter Deal"heute, 11:32 Uhr · Reuters
Zollabkommen drückt Konjunkturzuversicht - "Kein guter Deal"
EUR/USD Wochenausblick 11.08.2025
Nach Rally: Diese Marke wird nun wichtig für den Eurogestern, 14:18 Uhr · onvista
Nach Rally: Diese Marke wird nun wichtig für den Euro
Kryptowährung
Bitcoin baut Gewinne vom Wochenende aus und nähert sich Rekordhochgestern, 06:54 Uhr · dpa-AFX
Bitcoin baut Gewinne vom Wochenende aus und nähert sich Rekordhoch
Kryptowährung
Bitcoin unter 120.000 US-Dollar - Doch keine US-Zölle auf Goldheute, 11:00 Uhr · dpa-AFX
Bitcoin und Dollar-Noten sind zu sehen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden