Werbung ausblenden
Deutsche Wirtschaft

Zollabkommen drückt Konjunkturzuversicht - "Kein guter Deal"

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Travel mania/Shutterstock.com

Börsianer blicken nach dem Zolldeal zwischen der EU und den USA deutlich pessimistischer auf die deutsche Wirtschaft.

Das Barometer für die Konjunkturaussichten in den kommenden sechs Monaten brach im August um 18,0 Punkte auf 34,7 Zähler ein. Das sei der erste Rückgang nach drei Anstiegen in Folge, teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner Umfrage unter 182 Investoren und Analysten mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 39,8 Punkte erwartet.

"Die Finanzmarktexpertinnen und –experten sind vom angekündigten EU-US-Handelsabkommen enttäuscht", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die negative Entwicklung. Seit 7. August gilt ein Zollsatz von 15 Prozent für die meisten Warenexporte aus der Europäischen Union in die USA.

Diesen hatte US-Präsident Donald Trump Ende Juli mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgehandelt. "Es war kein guter Deal für Europa", sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle. "Manch einer – zumeist in der Politik – freute sich anfangs über den Zolldeal mit den USA. Schließlich sei die von Trump angedrohte Zollerhöhung auf 30 Prozent vermieden worden. Dabei sei aber unter den Tisch gefallen, dass es sich dennoch um eine massive Verschlechterung gegenüber den bisherigen Regeln handele.

Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte?

Erste Bremsspuren sind schon zu sehen: Die Vereinigten Staaten blieben zwar auch im ersten Halbjahr der größte Abnehmer von Waren "Made in Germany". Die Exporte dorthin sanken allerdings um 3,9 Prozent auf 77,6 Milliarden Euro. Mit den Zöllen verteuern sich deutsche Güter in den USA.

Beigetragen zum schwindenden Optimismus haben dem ZEW zufolge auch schwächere Unternehmensbilanzen aus dem zweiten Quartal. "Insbesondere verschlechtert sich der Ausblick für die Chemie- und Pharmaindustrie", sagte Wambach. Stark betroffen seien auch der Maschinenbau, die Metallproduktion sowie die Automobilbranche. Auch die aktuelle Konjunkturlage wird von den Börsianern schlechter bewertet. Dieses Barometer sank um 9,1 auf minus 68,6 Punkte. Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf minus 65,0 Zähler prognostiziert.

"Am aktuellen Rand fielen verschiedene harte Konjunkturdaten schwach aus, sodass die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal leicht schrumpfte", sagte Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research. "In der zweiten Jahreshälfte dürfte die deutsche Konjunktur aber nicht zuletzt dank der kräftigen staatlichen Investitionsanreize wieder anziehen."

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtheute, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 08.08.2025
Dax beendet Handel kaum verändert - deutliches Wochenplus bleibt08. Aug. · onvista
Dax beendet Handel kaum verändert - deutliches Wochenplus bleibt
Dax Tagesrückblick 07.08.2025
Dax erobert 24.000er-Marke zurück - Rheinmetall großer Verlierer im Leitindex07. Aug. · onvista
Dax erobert 24.000er-Marke zurück - Rheinmetall großer Verlierer im Leitindex
Dax Tagesrückblick 06.08.2025
Dax hält Erholungsgewinne nicht - durchwachsene Unternehmensbilanzen06. Aug. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Rüstungszulieferer
Steyr-Verkauf treibt Gewinn von Finanzinvestor Mutaresheute, 10:26 Uhr · Reuters
Steyr 220 Auto von 1937
US-Finanzminister
Neuer Fed-Chef muss Notenbank auf Prüfstand stellengestern, 10:05 Uhr · Reuters
Neuer Fed-Chef muss Notenbank auf Prüfstand stellen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden