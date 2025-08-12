EQS-AFR: AGROB Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.08.2025 / 15:47 CET/CEST
Hiermit gibt die AGROB Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort:
https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichte#halbjahresfinanzberichte-318
Sprache:
|Deutsch
Unternehmen:
|AGROB Immobilien AG
|Münchener Straße 101
|85737 Ismaning
|Deutschland
Internet:
|www.agrob-ag.de
Ende der Mitteilung
