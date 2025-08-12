EQS-News: TAG Immobilien AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 starkes Wachstum im FFO I und EPRA NTA; positive Bewertungsergebnisse in Deutschland und in Polen; weiterer Rückgang des LTV

EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

TAG Immobilien AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 starkes Wachstum im FFO I und EPRA NTA; positive Bewertungsergebnisse in Deutschland und in Polen; weiterer Rückgang des LTV



12.08.2025 / 06:55 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

TAG Immobilien AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 starkes Wachstum im FFO I und EPRA NTA; positive Bewertungsergebnisse in Deutschland und in Polen; weiterer Rückgang des LTV

Vermietungsergebnis (FFO I) steigt auf EUR 91,6 Mio. (+4% gegenüber H1 2024)

Operatives Vermietungsergebnis (EBITDA) mit EUR 126,4 Mio. ebenfalls stärker als im H1 2024 (+5%)

Anzahl verkaufter Einheiten in Polen erhöht sich auf 1.158 im H1 2025 (Vorjahreszeitraum: 1.056); bereinigtes Verkaufsergebnis Polen bei EUR 16,6 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 34,1 Mio.); steigende Verkaufszahlen und Verkaufsergebnisse im zweiten Halbjahr erwartet

Erneut positives Bewertungsergebnis im deutschen Portfolio (Wertanstieg von ca. +1,4%); polnisches Vermietungsportfolio mit stark positiver Wertentwicklung gegenüber dem Vorjahr

EPRA NTA je Aktie erhöht sich trotz Dividendenzahlung deutlich auf EUR 20,18 gegenüber dem 31. Dezember 2024 (+5%) und dem 30. Juni 2024 (+10%)

LTV sinkt auf 45,3%; Moody’s erhöht Ausblick für das Investment Grade Rating der TAG von „stabil“ auf „positiv“

Hamburg, 12. August 2025

Übersicht zum Vermietungsgeschäft – erhöhter FFO I und Wachstum im operativen Ergebnis (EBITDA) belegen erfolgreiche operative Entwicklung in Deutschland und in Polen

Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 erwiesen sich als eine sehr erfolgreiche erste Jahreshälfte. Der FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, setzte im zweiten Quartal 2025 seine positive Tendenz fort (Q1 2025: EUR 44,9 Mio. und Q2 2025: EUR 46,7 Mio.) und lag damit im ersten Halbjahr 2025 mit EUR 91,6 Mio. deutlich über dem Vorjahreszeitraum (H1 2024: EUR 88,1 Mio.), was einer Steigerung um 4% entspricht.

Dazu trug insbesondere das konstant hohe gesamte like-for-like Mietwachstum im deutschen Portfolio von 2,9% p.a. (Q1 2025: 3,0% p.a.) bei. In Deutschland blieb der Leerstand im zweiten Quartal 2025 mit 3,9% gegenüber dem ersten Quartal 2025 unverändert. Aufgrund eines auch im polnischen Portfolio anwachsenden like-for-like Mietwachstums in Höhe von 3,3% p.a. (Q1 2025: 3,0% p.a.) übertraf das bereinigte EBITDA aus der Vermietung mit EUR 126,4 Mio. den Vorjahreszeitraum H1 2024 (EUR 120,1 Mio.) und verzeichnete ein Wachstum um 5%.

In Polen umfasste das Vermietungsportfolio unverändert zum Q1 2025 zum Stichtag rund 3.350 Wohnungen. Der Leerstand der seit mehr als einem Jahr vermieteten Einheiten belief sich zum Ende des ersten Halbjahres 2025 mit 2,1% auf weiterhin sehr niedrigem Niveau, nach 1,9% im Q1 2025. Im gesamten Portfolio, einschließlich der erst in den letzten 12 Monaten fertiggestellten Wohnungen, lag der Leerstand bei 3,8% (Q1 2025: 6,3%). Das führte dazu, dass das bereinigte EBITDA aus dem polnischen Vermietungsgeschäft mit EUR 8,1 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 2024: EUR 5,1 Mio.) deutlich anstieg.

Übersicht zum polnischen Verkaufsgeschäft – höhere Anzahl verkaufter Einheiten im H1 2025; steigende Wohnungsübergaben und Ergebnisse im H2 2025 erwartet

Im ersten Halbjahr 2025 konnten mit 1.158 verkauften Wohnungen mehr Einheiten als im Vorjahreszeitraum (1.056) verzeichnet werden. Die Verkaufspreise in Polen blieben weiterhin auf einem hohen Niveau. Vergleicht man die Entwicklung seit Jahresbeginn 2022, also innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre, sind die Preise je nach Standort aufgrund der hohen Nachfrage nach Neubauwohnungen zwischen ca. 40% und 60% gestiegen.

Das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen fiel im zweiten Quartal 2025 mit EUR 11,6 Mio. erwartungsgemäß besser aus als im ersten Quartal 2025 (EUR 5,0 Mio.) und belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 16,6 Mio. (H1 2024: EUR 34,1 Mio.). Für das zweite Halbjahr 2025, insbesondere im Q4 2025, wird plangemäß ein deutlicher Anstieg der Wohnungsübergaben und damit auch des Verkaufsergebnisses erwartet. Zugleich geht die TAG auf Grund der unverändert hohen Marktdynamik, die durch sinkende Zinsen in Polen unterstützt wird, von erhöhten Verkaufszahlen im zweiten Halbjahr 2025 aus, so dass weiterhin ca. 2.800 verkaufte Wohnungen für das Gesamtjahr 2025 erwartet werden.

Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, stieg im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal (EUR 50,1 Mio.) auf EUR 57,2 Mio. Damit lag der FFO II im ersten Halbjahr bei EUR 107,3 Mio. (H1 2024: EUR 121,4 Mio.).

Bewertungsgewinne im deutschen und polnischen Immobilienportfolio; EPRA NTA je Aktie steigt trotz Dividendenausschüttung im Jahresvergleich um 10%

Das deutsche Portfolio verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Wertsteigerung von ca. 1,4%. Nachdem bereits im zweiten Halbjahr 2024 eine positive Wertentwicklung eingetreten war (ca. +0,9%), unterstreicht dies die nun wieder positive Tendenz in der Immobilienbewertung, die auch für das zweite Halbjahr 2025 erwartet wird. Wesentliche Bewertungsgewinne ergaben sich im ersten Halbjahr 2025 aufgrund der in der Vergangenheit stark gestiegenen Verkaufspreise mit EUR 91,3 Mio. (H2 2024: EUR 14,4 Mio.) zudem auch in Polen.

In Folge der positiven Bewertungsergebnisse und des unvermindert starken operativen Cashflows des Vermietungs- und Verkaufsgeschäfts der TAG erhöhte sich der EPRA NTA je Aktie im H1 2025, trotz der im Juni 2025 erfolgten Dividendenzahlung von EUR 0,40 je Aktie, auf EUR 20,18. Dies entspricht einem Anstieg von 10% gegenüber dem 30. Juni 2024 (EUR 18,33) und von 5% gegenüber dem 31. Dezember 2024 (EUR 19,15).

Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, ordnet die Ergebnisentwicklung ein: „Die TAG ist sehr gut ins Jahr 2025 gestartet und diese positive Entwicklung setzte sich im zweiten Quartal 2025 fort. Wir freuen uns über die sehr guten operativen Ergebnisse, die belegen, dass sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt weiterhin eine hohe Nachfrage verzeichnen. Die Bewertung des deutschen Portfolios war wie erwartet im ersten Halbjahr 2025 erneut positiv und setzt den Trend aus dem zweiten Halbjahr 2024 fort. Insbesondere konnte auch das polnische Portfolio auf Basis der in den letzten Jahren stark gestiegenen Verkaufspreise Wertzuwächse verzeichnen. Wir sehen uns damit mit unseren Portfolios in beiden Ländern weiterhin sehr gut positioniert.“

LTV sinkt auf 45,3%; unverändert starke Werte bei anderen Finanzierungskennzahlen; TAG erhält positiven Ausblick im Kreditrating von Moody’s

Aufgrund der positiven operativen Ergebnisse, der realisieren Bewertungsgewinne und des Vollzugs von bereits im Vorjahr beurkundeten Immobilienverkäufen in Deutschland, reduzierte sich der Verschuldungsgrad LTV im ersten Halbjahr 2025 von 46,9% auf 45,3%. Andere Finanzierungskennzahlen, wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA, liegen bei unverändert starken 5,6-fach bzw. 10,4-fach.

Im Juni 2025 hat die Rating Agentur Moody’s das Investment Grade Rating (Baa3) der TAG bestätigt und in diesem Zusammenhang den Ausblick für das Rating von „stabil” auf „positiv” angehoben. Grundlage dieser Entscheidung waren die stabile operative Entwicklung in Deutschland, das wachsende Mietgeschäft in Polen sowie die disziplinierte Finanzpolitik des Unternehmens. Weitere positive Faktoren waren nach Ansicht von Moody‘s die verbesserte Kapitalstruktur, der gezielte Abbau besicherter Verbindlichkeiten, die sehr gute Liquiditätssituation und der verlässliche Zugang zu den Kapitalmärkten.

Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, kommentiert dies wie folgt: „Wir freuen uns, dass sich die sehr gute operative Entwicklung und finanzielle Disziplin der letzten Jahre nicht nur in starken Finanzierungskennzahlen äußert, sondern auch in den Expertisen der Rating Agenturen entsprechend gespiegelt wird. Auf dieser Basis können wir weiter investieren und wachsen.“

Weitere Einzelheiten zum ersten Halbjahr 2025 finden Sie im heute veröffentlichten Zwischenbericht und in einer zusammenfassenden Präsentation unter https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte.



Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2025- 30.06.2025 01.01.2024- 30.6.2024 Netto-Ist-Miete Gesamt 184,2 178,2 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 126,4 120,1 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 19,8 38,9 EBITDA (bereinigt) Gesamt 146,2 159,0 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 16,6 34,1 Konzernergebnis 151,1 -7,1 FFO I je Aktie in EUR 0,52 0,50 FFO I 91,6 88,1 FFO II je Aktie in EUR 0,61 0,69 FFO II 107,3 121,4 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2025 30.12.2024 Bilanzsumme 8.256,0 7.750,3 Eigenkapital 3.194,2 3.099,9 EPRA NTA je Aktie 20,18 19,15 LTV in % 45,3 46,9 Portfoliodaten 30.06.2025 31.12.2024 Einheiten Deutschland 82.957 83.618 Einheiten Polen (fertiggestellte Mietwohnungen) 3.349 3.219 Verkaufte Wohnungen Polen 1.158 1.936 Übergebene Wohnungen Polen 516 2.666 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.781,8 6.505,9 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.318,3 5.286,1 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.463,5 1.219,8 Leerstand in % Deutschland (gesamt) 4,1 3,9 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,9 3,6 Leerstand in % Polen (gesamt) 3,8 4,9 Leerstand in % Polen (Wohneinheiten > 1 Jahr in der Vermietung) 2,1 1,5 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,4 2,5 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 2,9 3,0 l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,3 3,2 Mitarbeiter*innen 30.06.2025 31.12.2024 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.905 1.856 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 30.06.2025 in EUR Mio. 2.664 Grundkapital zum 30.06.2025 in EUR 176.556.650 WKN/ISIN 830350/DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 30.06.2025 (ausgegeben) 176.556.650 Anzahl der Aktien zum 30.06.2025 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 176.472.226 Free Float in % (ohne eigenen Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com