EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Michael Kerner, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.08.2025 / 10:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Kerner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Berichtigung
|Währung des Kaufes in USD, nicht EURO
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
b) LEI
|529900MUF4C20K50JS49
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008430026
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|665,00 USD
|332.500,00 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|665,0000 USD
|332.500,0000 USD
e) Datum des Geschäfts
|11.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100140 12.08.2025 CET/CEST