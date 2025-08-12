Werbung ausblenden

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Michael Kerner, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2025 / 10:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Kerner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Berichtigung

Währung des Kaufes in USD, nicht EURO

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
665,00 USD332.500,00 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
665,0000 USD332.500,0000 USD

e) Datum des Geschäfts

11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet:www.munichre.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100140 12.08.2025 CET/CEST

