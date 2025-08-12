EQS-News: naoo lanciert Profile-Grid – Schweizer App erreicht nächsten Meilenstein im Social-Media-Wettlauf

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

naoo lanciert Profile-Grid – Schweizer App erreicht nächsten Meilenstein im Social-Media-Wettlauf



12.08.2025

Das neue Profile-Grid zeigt alle Beiträge dauerhaft in einem übersichtlichen Galerie-Format

Creator profitieren von höherer Sichtbarkeit, klarer Struktur und starker Fanbindung

Unternehmen präsentieren ihre Angebote und Content direkt im naoo-Profil

naoo vereint Grid, Gamification, Geolocation und naoo-points Belohnungssystem zu einem einzigartigen Nutzungserlebnis

Zürich, 12. August 2025 – Die Schweizer Social App naoo führt mit dem heutigen Update ein zentrales neues Feature ein: ein eigenes Profile-Grid in jedem User-Profil, auf dem alle Beiträge in einem visuell klaren Galerieformat dargestellt werden – ähnlich wie bei anderen Social Media Plattformen. Die neue Funktion bringt Übersicht, Struktur und dauerhafte Sichtbarkeit.

Die neue Funktion ergänzt wirkungsvoll die wichtigen Alleinstellungsmerkmale, die naoo social media ausmachen, beispielsweise das naoo-points Belohnungssystem, mit dem alle NutzerInnen für ihre Leistungen systematisch belohnt werden.

Gregor Doser, Managing Director DACH bei naoo und Chief Commercial Officer von Kingfluencers, erklärt: “Ein visuelles Grid kennt man auch von anderen Plattformen – bei naoo entfaltet es aber eine ganz andere Wirkung: Es verstärkt unsere Alleinstellungsmerkmale mit Gamification, lokalen Angeboten und naoo-points Belohnungssystem. Creator erhalten nicht nur eine dauerhafte Galerie für ihre Inhalte, sondern auch ein interaktives Schaufenster, das Fans belohnt, Marken einbindet und Orte erlebbar macht.”

Einige der grössten Creator aus dem naoo- und Kingfluencer-Universum hatten sich eine solche Funktion gewünscht, um ihre Inhalte stärker, langfristiger und kuratierter präsentieren zu können. Für diese Influencer und die gesamte Community bedeutet der neue Profile-Grid daher einen echten Fortschritt. Inhalte lassen sich einfacher entdecken, Nutzer erhalten auf einen Blick ein vollständiges Bild eines Profils – ob Fashion, Food, Musik oder Sport. Das Profile-Grid macht es möglich, tief in die Inhalte eines Profils einzutauchen und einen nachhaltigen Eindruck zu gewinnen.

Das neue Profile-Grid stärkt die Grundlogik von naoo: Sie bringt Struktur in Inhalte, die mehr sind als reine Momentaufnahmen. Stories, Empfehlungen oder lokal relevante Posts erhalten im Grid einen dauerhaften Platz und machen Profile klarer, relevanter und wirkungsvoller. Das Profile-Grid schafft damit ideale Voraussetzungen, um naoo-typische Funktionen wie Kartenintegration, Interaktion und naoo-points Belohnungssysteme noch sichtbarer und erlebbarer zu machen.

Die Geschichte sozialer Netzwerke zeigt, wie zentral die visuelle Struktur für die Identität einer Plattform ist. Facebook veränderte mit dem Feed, Instagram mit dem Grid, wie wir Inhalte wahrnehmen. naoo verbindet nun beide Prinzipien – ergänzt um eigene, charakteristische Elemente wie Gamification, naoo-points Belohnungen und lokale Verknüpfungen – und schafft daraus ein neues Nutzungserlebnis, das über klassische Social Media hinausgeht. Das neue Profile-Grid ist dabei ein Schlüssel: Es bringt Ordnung in den Content, Tiefe in die Interaktion und Wirkung in jede Handlung.

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Über Kingfluencers

Kingfluencers AG ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing mit Hauptsitz in Zürich und Teil der naoo Group. Seit 2016 hat sich das Unternehmen als Schlüsselpartner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen umsetzen möchten. Dabei kombiniert Kingfluencers Performance Marketing mit kraftvollem Storytelling über alle relevanten Kanäle hinweg. Mit einem starken Netzwerk von 3.800 Influencern in der Schweiz und in Deutschland, einer eigenen Kampagnenplattform und einem ergebnisorientierten, datenbasierten Ansatz hat Kingfluencers über 2.100 erfolgreiche Kampagnen in der DACH-Region umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde Kingfluencers Teil der naoo Group – mit dem Ziel, die Zukunft von Social Media in der Schweiz und darüber hinaus aktiv mitzugestalten.

Kontakt:

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer & Chief Financial Officer

karl.fleetwood@naoo.com

Kontakt für Nutzer:innen und Creator

Benjamin Duthaler

Head of Community Management

benjamin.duthaler@naoo.com

