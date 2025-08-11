Werbung ausblenden

Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Halten

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

11.08.2025 / 16:25 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

     Unternehmen:               Schweizer Electronic AG
     ISIN:                      DE0005156236

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      11.08.2025
     Kursziel:                  3,50 EUR (zuvor: 4,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q2: Starke Topline und EBITDA-Turnaround, Ergebnis-Guidance dennoch gesenkt

Schweizer Electronic hat am vergangenen Freitag den H1 Bericht 2025
vorgelegt und in einem Earnings Call erläutert.

Topline dynamisch, Auftragslage stabil: Der Umsatz des zweiten Quartals lag
mit 42,9 Mio. EUR überraschend deutlich über Vorjahr (+22,0% yoy) und dem
Vorquartal (+8,8% qoq). Während die Eigenproduktion in Schramberg einen
gegenüber Q1 stabilen Umsatzbeitrag i.H.v. 13,9 Mio. EUR leistete, auf
Halbjahressicht aber weiterhin einen deutlichen Umsatzrückgang erfuhr
(-37,8% yoy), zeigte sich die Umsatzentwicklung mit Produkten über das
asiatische Partnernetzwerk nach wie vor dynamisch (Q2: +13,5% qoq; H1:
+83,8% yoy). Dies ist insbesondere auf die Markterfolge und den Hochlauf der
Serienproduktion der Embedding-Technologie zurückzuführen, während
Vorzieheffekte durch Zoll-Unsicherheiten bzw. Nachholeffekte aus Q1 laut
Vorstand keine größere Rolle spielten. Im ersten Halbjahr war darüber hinaus
für SCHWEIZER erstmals der europäische Auslandsmarkt mit einem Erlösanteil
von 42% wichtiger als der inländische Markt (29%), was den strukturellen
Wandel in der Automobilfertigung widerspiegelt. Die Auslastung des
Stammwerks Schramberg sollte sich indes auf niedrigem Niveau stabilisieren.
So entfallen laut CFO ca. 40 Mio. EUR des in H1 mit 87,0 Mio. EUR (Vj.: 24,4
Mio. EUR) deutlich gesteigerten Auftragseingangs auf den heimischen
Produktionsstandort. Insgesamt verblieb der Auftragsbestand mit 225,8 Mio.
EUR (31.12.2024: 220,4 Mio. EUR) auf einem hohen Niveau, wovon rund 75 Mio.
EUR noch in diesem Jahr verumsatzt werden sollen.

EBITDA dreht ins Positive, Guidance aber gesenkt: Ergebnisseitig erzielte
SCHWEIZER in Q2 trotz der anhaltenden Unterauslastung in Schramberg,
gestiegener Rohstoffkosten und eines wachsenden Preisdrucks im Markt einen
kleinen Turnaround auf ein EBITDA von 0,4 Mio. EUR (Q1: -1,5 Mio. EUR). Dies
gelang insbesondere durch ein stringentes Kostenmanagement bei den SG&As
(Vertrieb, Verwaltung etc.) auf Basis des laufenden
Effizienzsteigerungsprogramms, das in 2025 Einsparungen von 7,7 Mio. EUR
bewirken soll, den vollen Effekt (12,6 Mio. EUR) aber erst in 2026 entfalten
dürfte. Dass die Ergebnisverbesserung etwas langsamer vonstatten geht als
zunächst antizipiert, kommt in einer gesenkten FY-EBITDA-Guidance von 2 bis
6 Mio. EUR (zuvor: 3-8 Mio. EUR) zum Ausdruck, wobei eventuell noch
anfallende Restrukturierungskosten darin noch nicht einbezogen sind. Die
Umsatz-Guidance wurde dagegen auf 145 bis 165 Mio. EUR (zuvor: 130-165 Mio.
EUR) nach oben konkretisiert.

FCF in H1 positiv, Verschuldungsgrad dürfte kurzfristig aber noch steigen:
Durch eine spürbare Reduzierung des Working Capitals (30.06.: -1,6 Mio. EUR;
31.12.2024: 10,1 Mio. EUR) und die temporäre Aussetzung von Investitionen
erzielte SCHWEIZER in H1 einen positiven FCF von rund 6,1 Mio. EUR, womit
die liquiden Mittel zum Quartalsende trotz Schuldentilgung auf knapp 12,0
Mio. EUR zulegten (31.12.2024: 8,2 Mio. EUR). Allerdings erwartet der CFO
bis zum Jahresende einen Anstieg des Working Capitals auf 3 bis 8 Mio. EUR,
was die Liquiditätssituation kurzfristig belastet. Für den
Nettoverschuldungsgrad per 31.12. wird daher ein Wert von 100 bis 150% (H1:
54,1%) avisiert, wobei sich die Eigenkapitalquote auf 9 bis 15% (H1: 14,1%)
belaufen soll. Hinsichtlich der Prolongation des Darlehens mit einer
Restschuld i.H.v. 12,4 Mio. EUR zum 31.12.2025 bis 2033 liegt bereits seit
November 2024 eine Zusage der Hausbanken vor (ohne Covenants), die laut CFO
im Herbst umgesetzt werden sollte.

Fazit: SCHWEIZER stemmt sich nach Kräften den konjunkturellen und
strukturellen Herausforderungen des Marktes entgegen und kann im
Handelsgeschäft eindrucksvolle Erfolge verbuchen. Die Kostenbasis ist durch
die Überkapazitäten in Schramberg jedoch noch immer zu hoch, was weitere
Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich macht. Sowohl operativ als auch
bilanziell bleibt die Lage daher angespannt. Wir tragen dem mit einem
nochmals erhöhten Beta von 1,80 (+20 BP) bzw. einem WACC von 10,1% (zuvor:
9,3%) Rechnung und bestätigen das Anlageurteil 'Halten' mit einem neuen
Kursziel von 3,50 EUR (zuvor: 4,00 EUR).



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a51a38c750916677a3dcaaff7f9e1e79

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

