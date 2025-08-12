Preise sinken
Hannover Rück hält nach Gewinnsprung Kurs auf Gewinnziel
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hält trotz der hohen Waldbrandschäden in Kalifornien Kurs auf seinen geplanten Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Im zweiten Quartal verdiente der Dax-Konzern 833 Millionen Euro und damit 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Hannover mitteilte. Jedoch musste die Hannover Rück wie schon Weltmarktführer Munich Re bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Axa zum Sommer Preisrückgänge hinnehmen.
Bei der Neuverhandlung von Verträgen zum 1. Juni und 1. Juli sanken die erzielten Preise bereinigt um Inflation und veränderte Risiken um 2,9 Prozent. Die Hannover Rück fuhr ihr Geschäft deshalb um 2,1 Prozent zurück.
