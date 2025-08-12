Original-Research: SBF AG (von GBC AG): Kaufen

Werbung ausblenden

Original-Research: SBF AG - von GBC AG

12.08.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu SBF AG

     Unternehmen:              SBF AG
     ISIN:                     DE000A2AAE22

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 12,00 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Der SBF-Konzern hat sich mit seinem Leistungsangebot rund um
LED-Beleuchtungssysteme auf innovative Kundenlösungen in den Bereichen
Schienenfahrzeuge, öffentliche Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik
spezialisiert. Das breite SBF-Produktportfolio erstreckt sich von
Zug-Deckensystemen über Bahnsteigs-/Straßenbeleuchtungen bis hin zu
Beleuchtungslösungen für öffentliche Gebäude und Bahnhöfe. Mit ihren
traditionellen Geschäftsaktivitäten im Bahntechnik-/Rail-Sektor und
öffentlichen Infrastrukturbereich ist der SBF-Konzern in der
voranschreitenden Mobilitätswende und der von der Bundesregierung
angestoßenen Infrastrukturmodernisierungsoffensive maßgeblich involviert.

Das vergangene Geschäftsjahr 2024 der SBF-Gruppe war v.a. geprägt durch
organisches und anorganisches Wachstum und verschiedene ergebnisbelastende
Sondereffekte. So konnte die SBF-Gruppe durch deutliche Umsatzzuwächse im
Bahntechnikgeschäft und anorganische Wachstumseffekte (AMS-Übernahme) einen
Anstieg der Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 39,0% auf 47,20
Mio. EUR (VJ: 33,96 Mio. EUR) erzielen. Trotz Sonderbelastungen und einer
derzeit noch defizitären Lunux Lighting-Sparte hat SBF eine starke
EBITDA-Verbesserung auf 0,56 Mio. EUR (VJ: -0,99 Mio. EUR) erreicht. Korrigiert
um Sonder- und Einmaleffekte wurde sogar ein bereinigtes EBITDA in Höhe von
3,93 Mio. EUR erzielt, woraus sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,3%
ergab.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 stellt das SBF-Management Umsatzerlöse
in einer Bandbreite von 43,0 Mio. EUR bis 46,0 Mio. EUR und ein EBITDA von 1,50
Mio. EUR bis 2,50 Mio. EUR in Aussicht. Basierend auf einem
Rekordauftragsbestand von zuletzt über 100,0 Mio. EUR (Anteil Bahnbusiness
GBCe: über 85,0 Mio. EUR) rechnet SBF ab dem Geschäftsjahr 2026 mit einer
verstärkten Auftragsabarbeitung von Großprojekten im
Bahntechnik-Kernsegment, was unseres Erachtens auf eine künftig signifikant
verbesserte Umsatz- und Ertragslage des Konzerns hindeutet.

Angesichts des eher defensiven Unternehmensausblicks und des erst Ende Mai
2025 bekannt gegebenen Hochlaufs des Lunux Lighting-Maschinenparks (nach der
Produktionsverlagerung von Deutschland nach Tschechien) in Budweis, rechnen
wir zunächst für das laufende GJ 2025 mit einem stabilen Geschäftsverlauf
und entsprechend mit Umsatzerlösen in Höhe von 47,31 Mio. EUR und einem EBITDA
von 2,51 Mio. EUR. Für das darauffolgende GJ 2026 kalkulieren wir mit einem
deutlichen Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 53,18 Mio. EUR bzw. 4,67 Mio. EUR. In
Bezug auf das nachfolgende GJ 2027 rechnen wir, basierend auf einer
verstärkten Kapazitätsauslastung über alle Sparten hinweg, v.a. im
Rail-Business, mit einem Umsatzzuwachs auf 57,28 Mio. EUR und bedingt durch
erwartete starke Skaleneffekte mit einem EBITDA-Anstieg auf dann 6,31 Mio.
EUR.

Insgesamt sehen wir den SBF-Konzern aussichtsreich positioniert, um ab dem
Geschäftsjahr 2026 eine Wachstumsserie zu starten. Als zukünftiger
Hauptwachstumstreiber sollte sich unverändert das Bahntechnik-Kerngeschäft
erweisen. Das Geschäftsvolumen im Hauptgeschäftsfeld "Schienenfahrzeuge"
sollte zukünftig deutlich stärker durch die Rekordauftragsbestände und die
großen Wachstumsambitionen der Hauptkunden (v.a. hinsichtlich Stadler Rail,
mit einem geplanten Umsatzsprung im GJ 2026 auf über 5,00 Mrd. CHF vs. 3,3
Mrd. CHF im GJ 2024) zulegen können. Durch die vorgenommene Optimierung des
Geschäftsmodells der Lunux Lighting-Sparte (massive Kosteneinsparungen durch
Produktionsverlagerung etc.) sollte dieser Geschäftsbereich nun über ein
vielversprechendes Fundament für künftiges profitables Wachstum verfügen.
Daneben sollte das Bahntechnikbusiness auch beflügelt werden können durch
die voranschreitende Marktkonsolidierung (Stichwort: Konkurs der Schweizer
Schlegel AG im 1. HJ 2025) in dem ohnehin stark konzentrierten
Deckensysteme-Nischenmarkt und hieraus erwarteten Marktanteilsgewinnen für
die Spezialleuchten-Tochtergesellschaft.

Sowohl der Spezialleuchten- als auch der Lunux Lighting-Geschäftsbereich
dürfte auch weiterhin von den verstärkten Bahn- und
Infrastrukturinvestitionen signifikant profitieren. Die von der
Bundesregierung geplante Investitionsoffensive (starke Erhöhung des
Kernhaushalts, 500 Mrd.-EUR-Sondervermögen Infrastruktur) zur Modernisierung
der Infrastruktur sollte das mittel- und langfristige Wachstum der
SBF-Gruppe zusätzlich befeuern und für eine deutlich höhere Wachstumsdynamik
sorgen. Hinsichtlich der AMS-Elektroniksparte rechnen wir nach dem
durchgeführten "Performance-Optimierungsprogramm" im vergangenen
Geschäftsjahr mit substanziellen nachhaltigen Ergebnisbeiträgen zum
SBF-Gruppenergebnis ab dem laufenden Geschäftsjahr. Durch die verstärkten
inländischen Verteidigungsausgaben ergeben sich für dieses Segment auch
zusätzliche Wachstumspotenziale, da der Elektronikspezialist auch zum Teil
Kunden aus dem Verteidigungssektor bedient.

Basierend auf unseren angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen für die
Geschäftsjahre 2025 und 2026 und dem erstmaligen Einbezug des
Geschäftsjahres 2027 in unsere Detailschätzperiode, was zu einer höheren
Ausgangsbasis für die Schätzungen der darauffolgenden Perioden geführt hat,
haben wir unser bisheriges Kursziel deutlich auf 12,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR)
erhöht. Kurszielsteigernd wirkten sich insbesondere unsere signifikant
erhöhten langfristigen Wachstumserwartungen (Erhöhung der prognostizierten
Wachstumsrate in der sog. "Consistency-Phase" auf 8,5% von zuvor 6,5%)
aufgrund des deutlich verbesserten Marktumfelds (staatliche
Investitionsoffensive) aus. Daneben haben ebenfalls moderat gesenkte
Kapitalkosten (Reduzierung des WACC von 8,1% auf 7,4%) aufgrund der
deutlichen Optimierung des Lunux-Geschäftsmodells und verbesserte
Perspektiven bzw. Rahmenbedingungen (fiskalische Ausgabenprogramme etc.) für
die Lunux Lighting-Sparte sich kurszielerhöhend ausgewirkt. Angesichts des
aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen".



