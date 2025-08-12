Original-Research: SBF AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SBF AG - von GBC AG 12.08.2025 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,00 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Der SBF-Konzern hat sich mit seinem Leistungsangebot rund um LED-Beleuchtungssysteme auf innovative Kundenlösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, öffentliche Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik spezialisiert. Das breite SBF-Produktportfolio erstreckt sich von Zug-Deckensystemen über Bahnsteigs-/Straßenbeleuchtungen bis hin zu Beleuchtungslösungen für öffentliche Gebäude und Bahnhöfe. Mit ihren traditionellen Geschäftsaktivitäten im Bahntechnik-/Rail-Sektor und öffentlichen Infrastrukturbereich ist der SBF-Konzern in der voranschreitenden Mobilitätswende und der von der Bundesregierung angestoßenen Infrastrukturmodernisierungsoffensive maßgeblich involviert. Das vergangene Geschäftsjahr 2024 der SBF-Gruppe war v.a. geprägt durch organisches und anorganisches Wachstum und verschiedene ergebnisbelastende Sondereffekte. So konnte die SBF-Gruppe durch deutliche Umsatzzuwächse im Bahntechnikgeschäft und anorganische Wachstumseffekte (AMS-Übernahme) einen Anstieg der Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 39,0% auf 47,20 Mio. EUR (VJ: 33,96 Mio. EUR) erzielen. Trotz Sonderbelastungen und einer derzeit noch defizitären Lunux Lighting-Sparte hat SBF eine starke EBITDA-Verbesserung auf 0,56 Mio. EUR (VJ: -0,99 Mio. EUR) erreicht. Korrigiert um Sonder- und Einmaleffekte wurde sogar ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 3,93 Mio. EUR erzielt, woraus sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,3% ergab. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 stellt das SBF-Management Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 43,0 Mio. EUR bis 46,0 Mio. EUR und ein EBITDA von 1,50 Mio. EUR bis 2,50 Mio. EUR in Aussicht. Basierend auf einem Rekordauftragsbestand von zuletzt über 100,0 Mio. EUR (Anteil Bahnbusiness GBCe: über 85,0 Mio. EUR) rechnet SBF ab dem Geschäftsjahr 2026 mit einer verstärkten Auftragsabarbeitung von Großprojekten im Bahntechnik-Kernsegment, was unseres Erachtens auf eine künftig signifikant verbesserte Umsatz- und Ertragslage des Konzerns hindeutet. Angesichts des eher defensiven Unternehmensausblicks und des erst Ende Mai 2025 bekannt gegebenen Hochlaufs des Lunux Lighting-Maschinenparks (nach der Produktionsverlagerung von Deutschland nach Tschechien) in Budweis, rechnen wir zunächst für das laufende GJ 2025 mit einem stabilen Geschäftsverlauf und entsprechend mit Umsatzerlösen in Höhe von 47,31 Mio. EUR und einem EBITDA von 2,51 Mio. EUR. Für das darauffolgende GJ 2026 kalkulieren wir mit einem deutlichen Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 53,18 Mio. EUR bzw. 4,67 Mio. EUR. In Bezug auf das nachfolgende GJ 2027 rechnen wir, basierend auf einer verstärkten Kapazitätsauslastung über alle Sparten hinweg, v.a. im Rail-Business, mit einem Umsatzzuwachs auf 57,28 Mio. EUR und bedingt durch erwartete starke Skaleneffekte mit einem EBITDA-Anstieg auf dann 6,31 Mio. EUR. Insgesamt sehen wir den SBF-Konzern aussichtsreich positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2026 eine Wachstumsserie zu starten. Als zukünftiger Hauptwachstumstreiber sollte sich unverändert das Bahntechnik-Kerngeschäft erweisen. Das Geschäftsvolumen im Hauptgeschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" sollte zukünftig deutlich stärker durch die Rekordauftragsbestände und die großen Wachstumsambitionen der Hauptkunden (v.a. hinsichtlich Stadler Rail, mit einem geplanten Umsatzsprung im GJ 2026 auf über 5,00 Mrd. CHF vs. 3,3 Mrd. CHF im GJ 2024) zulegen können. Durch die vorgenommene Optimierung des Geschäftsmodells der Lunux Lighting-Sparte (massive Kosteneinsparungen durch Produktionsverlagerung etc.) sollte dieser Geschäftsbereich nun über ein vielversprechendes Fundament für künftiges profitables Wachstum verfügen. Daneben sollte das Bahntechnikbusiness auch beflügelt werden können durch die voranschreitende Marktkonsolidierung (Stichwort: Konkurs der Schweizer Schlegel AG im 1. HJ 2025) in dem ohnehin stark konzentrierten Deckensysteme-Nischenmarkt und hieraus erwarteten Marktanteilsgewinnen für die Spezialleuchten-Tochtergesellschaft. Sowohl der Spezialleuchten- als auch der Lunux Lighting-Geschäftsbereich dürfte auch weiterhin von den verstärkten Bahn- und Infrastrukturinvestitionen signifikant profitieren. Die von der Bundesregierung geplante Investitionsoffensive (starke Erhöhung des Kernhaushalts, 500 Mrd.-EUR-Sondervermögen Infrastruktur) zur Modernisierung der Infrastruktur sollte das mittel- und langfristige Wachstum der SBF-Gruppe zusätzlich befeuern und für eine deutlich höhere Wachstumsdynamik sorgen. Hinsichtlich der AMS-Elektroniksparte rechnen wir nach dem durchgeführten "Performance-Optimierungsprogramm" im vergangenen Geschäftsjahr mit substanziellen nachhaltigen Ergebnisbeiträgen zum SBF-Gruppenergebnis ab dem laufenden Geschäftsjahr. Durch die verstärkten inländischen Verteidigungsausgaben ergeben sich für dieses Segment auch zusätzliche Wachstumspotenziale, da der Elektronikspezialist auch zum Teil Kunden aus dem Verteidigungssektor bedient. Basierend auf unseren angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2027 in unsere Detailschätzperiode, was zu einer höheren Ausgangsbasis für die Schätzungen der darauffolgenden Perioden geführt hat, haben wir unser bisheriges Kursziel deutlich auf 12,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR) erhöht. Kurszielsteigernd wirkten sich insbesondere unsere signifikant erhöhten langfristigen Wachstumserwartungen (Erhöhung der prognostizierten Wachstumsrate in der sog. "Consistency-Phase" auf 8,5% von zuvor 6,5%) aufgrund des deutlich verbesserten Marktumfelds (staatliche Investitionsoffensive) aus. Daneben haben ebenfalls moderat gesenkte Kapitalkosten (Reduzierung des WACC von 8,1% auf 7,4%) aufgrund der deutlichen Optimierung des Lunux-Geschäftsmodells und verbesserte Perspektiven bzw. Rahmenbedingungen (fiskalische Ausgabenprogramme etc.) für die Lunux Lighting-Sparte sich kurszielerhöhend ausgewirkt. Angesichts des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen". 