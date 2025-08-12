Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Stellenangeboten für Berufseinsteiger
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Stellenangeboten für Berufseinsteiger:
"KI übernimmt genau die Aufgaben, die traditionell Berufseinsteiger erledigt haben - von der Prüfung von Programmcodes in der IT bis zur Markt- und Rechtsrecherche bei Beratern und in Kanzleien. Kurzfristig steigert das die Effizienz und senkt Kosten. Doch langfristig ist es ein riskantes Spiel. Denn ohne Einstieg gibt es keinen Aufstieg. Fehlen heute die Junioren, fehlen in wenigen Jahren die mittleren Führungskräfte und später die Partner, Abteilungsleiter und Geschäftsführer. Unternehmen, die ihre Nachwuchsschiene kappen, bauen sich ihre eigene Fachkräftelücke."/yyzz/DP/men
