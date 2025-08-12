Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu alternativen Proteinen

dpa-AFX · Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu alternativen Proteinen:

"Über die Hälfte der Deutschen isst entweder wenig Fleisch, gar kein Fleisch oder überhaupt keine tierischen Produkte mehr. Das besagt zumindest eine repräsentative Umfrage des Lebensmittelhandels. Der Markt für alternative Eiweißquellen wächst - und Deutschland sollte in ihn investieren. Das Beratungsunternehmen Systemiq hat berechnet, dass der Sektor für alternative Proteine in den nächsten 20 Jahren 250.000 Arbeitsplätze schaffen könnte. Besonders gefördert werden sollten der Anbau proteinreicher Hülsenfrüchte wie Soja, Erbsen, Bohnen, Linsen oder Nüsse. Der Vorteil liegt auf der Hand: Sie schmecken als Zutaten in der Küche gut, ohne dass man aus ihnen hochverarbeitete Lebensmittel produzieren muss. Gleichzeitig lassen sich aus ihnen aber auch Fleisch- oder Milchersatzprodukte herstellen, die manchen Fleischessern den Umstieg erleichtern."/yyzz/DP/men

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Was soll die Polizei dürfen?
Diskussion um Palantir09. Aug. · dpa-AFX
Firmenlogo
Aktie im Fall
Finanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhengestern, 11:28 Uhr · dpa-AFX
Finanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhen
Entspannung für die Märkte?
Hochrangiges Treffen mit Ukraine vor Trump-Putin-Gipfel09. Aug. · dpa-AFX
Hochrangiges Treffen mit Ukraine vor Trump-Putin-Gipfel
AKTIE IM FOKUS 2: Orsted enttäuscht - Kursrutsch wegen Kapitalerhöhunggestern, 18:50 Uhr · dpa-AFX
Edelmetall
Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren08. Aug. · dpa-AFX
Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren
Weitere Artikel
Werbung ausblenden