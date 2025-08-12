Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Israel/Merz

dpa-AFX · Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Israel/Merz:

"TV-Interviews des Kanzlers sind durchaus selten - vor allem in der politischen Sommerpause. Es war aber der richtige Schritt und hat den Kritikern ein wenig den Wind aus den Segeln genommen. Zumal der Kanzler in einem Punkt recht hat. Es ist am Ende seine alleinige Entscheidung - diese muss er nicht zur Abstimmung stellen. Warum aber das Kommunikationsvakuum entstand und dann so heftig öffentlich diskutiert wurde, müssen Friedrich Merz und sein Team im Kanzleramt aufarbeiten. Schließlich war es diesmal kein Koalitions-, sondern ein unionsinternes Kommunikationsproblem."/yyzz/DP/men

