TAGESVORSCHAU: Termine am 12. August 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. August 2025
TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (11.00h Call) (detailliert) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (detailliert) (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pk) 07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen 17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 7/25) 18:10 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 AUS: Notenbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/25 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 7/25 20:00 USA: Federal Budget Balance 7/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 Destatis: Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre 2019-2024 CHN/USA: Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington
