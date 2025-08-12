Trading-Chance Old Republic International: Mega Trendaktie

Werbung

Ein neuer Dividenden-Aristokrat wird heute mit der nächsten Trading-Chance vorgestellt. Es handelt sich um ein Unternehmen aus dem Versicherungssektor, welches in 44 aufeinander folgenden Jahren seine Dividende erhöht hat. Zudem sind hier die geringe Schuldenquote, sowie die günstige Bewertung absolute Pluspunkte. Die Rede ist von Old Republic International.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 150 Aristokraten-Aktien stammen 117 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Old Republic International?

Old Republic International ist auf die Bereiche Insurance Underwriting und Risk Management Services spezialisiert. Im Sektor Insurance Underwriting bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Versicherungsprodukten an, die sich auf allgemeine Haftpflichtversicherungen, Kfz-Versicherungen und Arbeitsunfallversicherungen erstrecken. Diese Produkte richten sich an sowohl an Einzelpersonen als auch an Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen. Des Weiteren ist Old Republic International im Bereich Risk Management Services tätig. Hierbei konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Dienstleistungen, die es Kunden ermöglichen, ihre Risiken zu bewerten, zu managen und zu minimieren. Dazu gehören Risikoanalyse, Schadensverhütung und -kontrolle sowie Versicherungsmaklerdienste.

Dynamischer Trend intakt

Die Erfolgsgeschichte des amerikanischen Versicherers reicht zurück bis in den Herbst 1977. Damals rangierte der Aktienkurs im Pennystock-Bereich um die 80 Cent. Unterbrochen durch scharfe Korrekturen wurde die Dauer-Rallye der Aktie lediglich bei den großen Krisen 1998 (Russland-Krise), 2007/08 (Häusermarktblase USA) und 2020 (Corona). Seit dem Corona-Tief hat sich der Kursanstieg nochmals beschleunigt und hat einen blitzsauberen Trendkanal (blau-gestrichelt) ausgebildet. Das Wertpapier hat keine Widerstände, wenn man vom Allzeithoch bei 39,76 Dollar absieht. Horizontale Unterstützungen sind bei 32,97 und 23,78 Dollar gelegen. Zudem stützt bei 30,70 Dollar die untere Begrenzungslinie des steilen und intakten Aufwärtstrends.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Kennziffern

Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 11,7 ist das Unternehmen an der Börse relativ günstig bewertet. Der langfristige Durchschnitt liegt bei einem KGV von 11,1. Hervorzuheben sind bei Old Republic International unter anderem der niedrige Verschuldungsgrad von lediglich 7%, die starke Netto-Marge von über 10%, sowie ein sich dynamisch entwickelnder Operativer Cashflow, der sich von 2,32 Dollar je Aktie in 2015 auf nunmehr 4,79 Dollar pro Anteilsschein mehr als verdoppelte.

Fazit:

Abgesehen davon, dass wir Dividenden-Aristokraten immer wieder kaufen und so einen Cost Average Effekt ausspielen, sprechen die günstige Bewertung der Aktie, sowie der intakte, dynamische Trend für ein Engagement. Es schadet sicher nicht, wenn man aber auch hier noch etwas Pulver trockenhält, um jederzeit handlungsfähig zu bleiben und eventuelle Kursrückgänge für einen zusätzlichen Einstieg zu nutzen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Old Republic

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 29,285. Bei einem aktuellen Preis von 37,89 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,74. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PC4235.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 39,76 USD

Unterstützungen: 30,7 und 32,97 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Old Republic

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

