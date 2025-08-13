Aktien Asien: Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Sie folgten damit den starken US-Vorgaben. Dort hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Rekorde verzeichnet. Zinshoffnungen hatten die Kurse beflügelt.

Der Leitindex Nikkei 225 erreichte ein weiteres Rekordhoch und schloss mit 43.274,67 Punkten 1,3 Prozent im Plus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer weiterhin guten Stimmung am Markt. Daran hätten auch negative Signale vom Anleihemarkt nichts geändert. So sei die Nachfrage bei einer Auktion fünfjähriger Staatspapiere schwach ausgefallen, was die Renditen entsprechender Anleihen nach oben getrieben habe. Hintergrund seien etwas höher als erwartete Erzeugerpreise gewesen.

Auch die chinesischen Börsen zogen an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,7 auf 4.171 Punkte, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um mehr als zwei Prozent auf 25.543 Punkte anzog.

Am australischen Markt ging es dagegen leicht nach unten. Der S&P/ASX 200 verlor 0,6 Prozent auf 8.827,10 Punkte. Die Zinssenkung am Vortag wirkte damit nicht weiter nach. Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank verwies auf die Aussagen der australischen Notenbank zur wirtschaftlichen Entwicklung. "Wegen der anhaltend schwachen Produktivität rechnet sie mit einem geringeren Wachstum", so Stephan./mf/mis