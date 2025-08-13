ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Hold' - Ziel 19 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten die Markterwartungen verfehlt. Auch der freie Barmittelzufluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla brechen ein - Jefferies: Umsatz und Ebit schwachheute, 08:27 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickNasdaq-Börse hat erneut Rekorde im Visier08. Aug. · dpa-AFX
Wall StreetNew York Ausblick: Kaum Bewegung vor Inflationsdaten am Dienstag11. Aug. · dpa-AFX
Aufatmen nach den Verbraucherpreisen | Zinssenkung im September gesetzt.gestern, 14:51 Uhr · Markus Koch