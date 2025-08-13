EQS-AFR: Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werbung ausblenden

Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.08.2025 / 16:28 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fielmann Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_4

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

http://www.fielmann-group.com/en/investor-relations/presentations-and-publications/?tab=tab_1_3

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fielmann Group AG
Weidestrasse 118 a
22083 Hamburg
Deutschland
Internet:www.fielmann-group.com
