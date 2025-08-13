Werbung ausblenden

EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding / Veröffentlichung von Finanzberichten
Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

13.08.2025 / 07:31 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/investor-relations/

13.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet:www.semperitgroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2182994 13.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SEMPERIT
