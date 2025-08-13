EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2025

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2025



Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2025

Kahl am Main, den 13. August 2025

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG blickt auf ein erstes Halbjahr 2025 zurück, das von einem herausfordernden Marktumfeld geprägt war – gleichzeitig aber eine stabile operative Basis für eine positive Entwicklung im weiteren Jahresverlauf geschaffen hat. Das Unternehmen erzielte in diesem Zeitraum einen Umsatz von 31,3 Mio. € (Vorjahr: 40,7 Mio. €). Im zweiten Quartal belief sich der Umsatz auf 14,9 Mio. € nach 20,1 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das operative Ergebnis (EBIT) lag im ersten Halbjahr bei -1,3 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €). Die Bruttomarge ist insgesamt positiv und blieb mit

31,9% stabil. Sie erreichte nahezu das Vorjahresniveau von 31,8% – ein Indikator für die Effizienz der Prozesse und die solide Kostenstruktur. Für das zweite Halbjahr erwartet SINGULUS TECHNOLOGIES eine deutliche Belebung bei Umsatz und Ergebnis, getragen von anstehenden Auslieferungen, einer steigenden Auslastung und neuen Auftragseingängen.

Der Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr 2025 angesichts geopolitischer Unsicherheiten auf 21,1 Mio. € (Vorjahr: 52,3 Mio. €). Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni bei 67,2 Mio. € (Vorjahr: 70,4 Mio. €). Wesentliche Impulse werden aus einer gut gefüllten Projektpipeline in den Bereichen Solar, Halbleiter und Life Science erwartet.

SINGULUS TECHNOLOGIES überprüft kontinuierlich den Stand der Verhandlungen für neue Aufträge, die Projektfortschritte bestehender Aufträge sowie die globale gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Hinblick auf den Bestand der Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Die technologische Kompetenz von SINGULUS TECHNOLOGIES sowie die Ausrichtung auf zukunftsorientierte Märkte bilden die Grundlage für eine positive Geschäftsentwicklung – auch in einem anspruchsvollen geopolitischen Umfeld.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

