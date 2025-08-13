IRW-News: Rockland Resources Ltd.: Rockland Resources erhält vorläufige Genehmigung für Bohrungen auf dem Beryllium Projekt Claybank in Utah

IRW-PRESS: Rockland Resources Ltd.: Rockland Resources erhält vorläufige Genehmigung für Bohrungen auf dem Beryllium Projekt Claybank in Utah

Vancouver, British Columbia, 13. August 2025 / IRW-Press / Rockland Resources Ltd. (das Unternehmen oder Rockland) (CSE: RKL) (OTCQB: BERLF) (FWB: GB2) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine vorläufige Genehmigung für Bohrungen auf seinem Berylliumprojekt Claybank in Utah erhalten hat, das sich auf staatlichem Land fünf Kilometer östlich der Berylliumminen von Materion Corp. (NYSE: MTRN) in Spor Mountain befindet. Das Unternehmen wird diese Woche die Anforderungen für die Rückbau-Sicherheitsleistung gemäß dem Abschluss der NOI (Absichtserklärung) einreichen. Zusammen mit weiteren Unterlagen, die diese Woche fertiggestellt werden, wird Rockland bereit sein, nach einer 30-tägigen Benachrichtigungsfrist an den Bundesstaat mit den Bohrungen zu beginnen.

Will Rascan, President von Rockland, erklärt: Wir sind sehr zufrieden mit dem Bundesstaat Utah und seiner proaktiven Zusammenarbeit mit uns zur Straffung des Genehmigungsverfahrens für Claybank. Utah wurde kürzlich vom Fraser Institute¹ als weltweit führender Standort für die Exploration und Erschließung von Bodenschätzen eingestuft, und wir freuen uns auf eine lange und produktive Zusammenarbeit mit dem Bundesstaat.

Claybank - Nur fünf Kilometer östlich der Berylliumminen von Materion in Spor Mountain und durch eine asphaltierte Straße mit deren Aufbereitungsanlage verbunden, ist Claybank das strategisch am besten gelegene Konzessionsgebiet von Rockland. Die Mineralisierung in Claybank ist in einer alterierten Rhyolith-Tuff-Brekzie beherbergt, die durch eine Dolomit-Brekzie und über eine verschweißte rote Rhyolith-Tuff-Einheit ausgebrochen ist. Es wird angenommen, dass diese geologische Lage die hydrothermalen Fluide begrenzt hat, die Bertrandit innerhalb der Tuffeinheit gebildet haben. Im Konzessionsgebiet wurden im Jahr 1987 31 vertikale Bohrungen niedergebracht, die in Streichrichtung des alterierten Tuffs (der dem alterierten Tuff ähnelt, der in Spor Mountain abgebaut wird) verteilt waren. Neunzehn der Bohrungen lagen dicht beieinander und identifizierten eine Zone mit Berylliummineralisierung, die sich etwa 70 Meter in Streichrichtung der Tuffgesteinsformation erstreckt. Historische Analyseergebnisse für die Mineralisierungszone zeigten Bohrabschnitte mit ca. 2.500-6.500 ppm Be(2). Im Jahr 2014 wurden 20 der 31 historischen Halden und Aufschlüsse von Materion mit einem Labor-Berylometer analysiert(3). Die Ergebnisse zeigten einen Bereich von 770 bis 3.216 ppm Be und einen gewichteten Durchschnitt von 1.741 ppm Be(4). Vor kurzem hat das Unternehmen alle 31 Halden und ähnliche Aufschlüsse im Konzessionsgebiet erneut beprobt (siehe Pressemitteilung vom 6. August 2025). Diese Proben wurden zur Analyse eingereicht, und Einzelheiten zu den Probenahmen und Ergebnissen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

President Rascan fügt hinzu: Die vor kurzem abgeschlossene Beprobung und Kartierung auf den Projekten Claybank, Beryllium Butte und Meteor in Utah bestätigen unsere Absicht, einen Beitrag zur zukünftigen Erschließung und Produktion dieses strategisch wichtigen und kritischen Minerals zu leisten.

Weitere Berylliumprojekte in Utah

Beryllium Butte - Ursprünglich als Lithium Butte bezeichnet, befindet sich Beryllium Butte in den Honeycomb Hills, 50 km westlich der Mine Spor Mountain entlang einer gut unterhaltenen Schotterstraße. Im Jahr 2022 entnommene Stichproben lieferten Höchstwerte von 4.810, 4.290 und 1.790 ppm Be aus einer alterierten Rhyolith-Tuff-Brekzie (siehe Pressemitteilung vom 4. August 2022). Bei der anschließenden Entnahme von Schlitzproben in Streichrichtung wurden durchschnittlich 1.142 ppm Be über 25,5 m gemessen, wobei ein höhergradiger Abschnitt 2.423 ppm Be über 6,13 m enthielt (siehe Pressemitteilung vom 2. November 2023). Zum Vergleich: Das Erz von Spor Mountain wird derzeit vom weltweit größten Berylliumproduzenten (Materion Corp. - MTRN, NYSE) mit einem Durchschnittsgehalt von 2.460 ppm Be(5) abgebaut. Beryllium Butte verfügt über eine Bohrgenehmigung des US Bureau of Reclamation, die noch in diesem Jahr genutzt werden soll.

Meteor - Meteor liegt 70 km westlich der Materion-Tagebaugruben an einer gut unterhaltenen Schotterstraße und ist die neueste Ergänzung des Beryllium-Portfolios von Rockland. Dieses Konzessionsgebiet umfasst historische Minen und Prospektionsgebiete mit Schwerpunkt auf Wolfram, wobei auch Beryll in zonierten Pegmatiten gemeldet wurde.(6,7) Der Großteil der weltweiten Vorkommen von Beryll befindet sich in zonierten Pegmatiten, wobei größere Kristalle in der Mitte und kleinere Kristalle an den Rändern zu finden sind. Es kommt auch bevorzugt zusammen mit Wolfram (als Scheelit) vor(3). Das Unternehmen plant weitere Erkundungen und Probenahmen in Meteor, und das Ministerium für natürliche Ressourcen des Bundesstaates Utah hat ebenfalls Interesse an einer Besichtigung des Konzessionsgebietes bekundet.

Vereinbarung mit MiRESSO

Über seinen technischen Berater Chris Dorn hat das Unternehmen eine informelle Vereinbarung mit MiRESSO(8), einem auf Fusion spezialisierten Unternehmen, das als Spin-off aus den National Institute for Quantum Science and Technology (QST) in Japan hervorgegangen ist. Rockland wird MiRESSO (siehe Pressemitteilung vom 11. April 2025), das sich mit der Entwicklung eines energieeffizienten Niedrigtemperaturverfahrens zur Gewinnung von Beryllium aus Beryll beschäftigt, Be-haltige Gesteinsproben zur Untersuchung zur Verfügung stellen. MiRESSO hat auch Interesse an der Untersuchung von Bertrandit zur Gewinnung von Be bekundet, und dem MiRESSO-Team werden ebenfalls Proben zur Verfügung gestellt werden.

Vereinbarung mit Mithril Mining

Rockland hatte das Glück, gerade zum Zeitpunkt des Erwerbs der Meteor-Claims Herrn Taylor Sulik als technischen Berater gewinnen zu können. Herr Sulik ist President der Mithril Mining Corporation(9), die sich auf die Rückverlagerung der Gewinnung und Verarbeitung kritischer Mineralien aus US-amerikanischen Lagerstätten konzentriert, darunter Wolfram und Beryllium. Durch eine Partnerschaft mit dem in Utah ansässigen Unternehmen Hinkinite Resources hat Mithril Mining eine Wolframverarbeitungsanlage in Tooele County, Utah, erworben, die zuletzt im Jahr 2017 275 Tonnen Wolframkonzentrat verarbeitet hat. Die Partnerschaft beabsichtigt, die Anlage zu modernisieren und zu sanieren sowie den Umfang der verarbeitbaren kritischen Mineralien zu erweitern und zu einem Hub-and-Spoke-Verarbeitungszentrum für das Great Basin in Utah und Nevada zu werden. Die Anlage verfügt über Strom- und Wasseranschlüsse und befindet sich etwa 40 Kilometer nördlich des Konzessionsgebietes Meteor. Rockland und Mithril haben informelle Gespräche aufgenommen, um Fachwissen über Verarbeitungstechniken für Beryllium und andere kritische Mineralvorkommen im Great Basin auszutauschen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von David Taff, CAPG, CPG, Mitglied der technischen Beratungsgruppe von Rockland und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, geprüft.

Über Beryllium

Beryllium ist ein hochwertiges, unverzichtbares Leichtmetall mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der Luft- und Raumfahrt, in der Computer- und Telekommunikationsbranche, in der Elektronik, in der Medizin, in der Satellitentechnik, in der sauberen Energie und in der Verteidigungsindustrie. Der voraussichtliche zukünftige Bedarf an Beryllium sowie die Tatsache, dass es in den USA nur aus einer einzigen Quelle gewonnen wird, machen Beryllium laut Angaben der US-Regierung zu einem kritischen und strategischen Mineral(10).

Über Rockland Resources Ltd. - Exploration für die Technologie von morgen

Rockland Resources Ltd. (CSE: RKL) (OTCQB: BERLF) (FWB: GB2) ist auf die Exploration und Erschließung von Berylliumvorkommen auf seinen strategisch günstig gelegenen Projekten Meteor, Beryllium Butte und Claybank in der Region Spor Mountain im US-Bundesstaat Utah spezialisiert. In Spor Mountain befindet sich die Mine Spor Mountain von Materion (NYSE: MTRN), dem weltweit größten Berylliumproduzenten, die seit 1969 ununterbrochen in Betrieb ist. Im Jahr 2024 stufte das Fraser Institute Utah als weltweit besten Standort für Bergbauinvestitionen ein. Rockland verfügt über eine einzigartige Position in seiner Gerichtsbarkeit, Konzessionsgebiete in Spor Mountain und ein kürzlich zusammengestelltes Team mit umfassender Erfahrung in der Exploration, Gewinnung und Vermarktung von Beryllium.

Das Unternehmen hält außerdem eine 100-prozentige Beteiligung an der Goldmine Cole, die sich im westlichen Teil des produktiven Goldbezirks Red Lake in Ontario befindet.

Im Namen des Board of Directors

Michael England, CEO & Direktor

