Kreise: Selenskyj kommt zu Videoschalten nach Berlin

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will heute nach Berlin kommen, um persönlich an den Videoschalten im Kanzleramt zum Alaska-Gipfel über die Zukunft seines Landes teilzunehmen. Er werde am Mittag in der Hauptstadt erwartet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatten die "Bild" und die ARD berichtet./bk/DP/mis

