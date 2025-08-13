Kreise: Selenskyj kommt zu Videoschalten nach Berlin
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will heute nach Berlin kommen, um persönlich an den Videoschalten im Kanzleramt zum Alaska-Gipfel über die Zukunft seines Landes teilzunehmen. Er werde am Mittag in der Hauptstadt erwartet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatten die "Bild" und die ARD berichtet./bk/DP/mis
