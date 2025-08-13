Werbung ausblenden

Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH

13.08.2025 / 11:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA

     Unternehmen:               H2APEX Group SCA
     ISIN:                      LU0472835155

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      13.08.2025
     Kursziel:                  3,70 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA
(ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung:
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der weltweit größte spezialisierte
Fondsmanager für Investitionen in grüne Infrastrukturprojekte im
Frühstadium, übernimmt 70% von H2APEXs IPCEI-geförderten 100 MW
Elektrolyseprojekt in Lubmin und investiert bis zur finalen
Investitionsentscheidung EUR15 Mio. in das Projekt. CIP und H2APEX streben
eine gemeinschaftliche Finanzierung des Projekts an, dessen Bau 2028
abgeschlossen werden soll. Wir sehen den Einstieg von CIP als großen Erfolg
für H2APEX an, und halten die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt umgesetzt
wird, nunmehr für sehr hoch. Da eine partnerschaftliche Umsetzung des
Projekts bereits in unseren Prognosen abgebildet ist, bestätigen wir diese.
Auch den erfolgreichen Abschluss der EUR30 Mio.-Kapitalerhöhung im Juli haben
wir bereits berücksichtigt. Wir bekräftigen unser Kursziel von EUR3,70 und
empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf. Kurspotenzial: 100%.


First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group
SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.

Abstract:
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), the world's largest specialist
fund manager for investments in early-stage green infrastructure projects,
has acquired 70% of H2APEX's IPCEI-funded 100 MW electrolysis project in
Lubmin and plans to invest EUR15m in the project ahead of the final investment
decision. CIP and H2APEX are aiming for joint financing of the project,
which is scheduled for completion in 2028. We consider CIP's entry to be a
major success for H2APEX and now believe that the probability of the project
being implemented is very high. We confirm our forecasts as they already
reflect the implementation of the project in partnership. We have also taken
into account the successful completion of the EUR30m capital increase in July.
We reiterate our Buy recommendation at an unchanged EUR3.70 price target.
Upside: 100%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8ca4d7fdf53a6f2a492666e64b15b6eb

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2183210 13.08.2025 CET/CEST

