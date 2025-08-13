Werbung ausblenden

Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

13.08.2025 / 12:30 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

     Unternehmen:               Nynomic AG
     ISIN:                      DE000A0MSN11

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.08.2025
     Kursziel:                  18,00 EUR (zuvor: 21,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

H1 belastet durch Restrukturierungskosten und schwaches Marktumfeld -
Guidance reduziert

Nynomic hat gestern die vorläufigen Kennzahlen für das erste Halbjahr
bekannt gegeben, welche unterhalb der Markterwartungen lagen und eine
Guidance-Anpassung nach sich zogen. Das Unternehmen reagiert auf die
veränderte Nachfragesituation mit einem Sparprogramm, das ab 2026 seine
volle Wirkung entfalten soll.

[Tabelle]

Schwaches Marktumfeld in Schlüsselindustrien: Nynomic hat im ersten Halbjahr
2025 einen Umsatzrückgang um 11,7% auf 42,1 Mio. EUR (MONe: 44,0 Mio. EUR)
verzeichnet und lag damit unterhalb unserer Prognosen. Der Auftragsbestand
lag zum 30. Juni bei 43,4 Mio. EUR und damit 27 % unter Vorjahr. Belastend
wirkten ein verändertes Bestellverhalten mit kurzfristigen Abrufen sowie die
anhaltende Investitionszurückhaltung in mehreren Zielmärkten. In der
Halbleiterindustrie führt ein verzögerter Lagerabbau bei Kunden, gedämpfte
Endmarktnachfrage sowie verschobene Capex-Projekte weiterhin zu geringen
Abrufen. In der Landwirtschaft belasten niedrigere Agrarpreise, hohe
Finanzierungskosten und konservatives Liquiditätsmanagement die Nachfrage
nach Präzisionsmesstechnik und Sensorik. Trotz hoher technischer Relevanz
dürften viele Projekte erst wieder bei klarer Markterholung forciert werden.

EBIT von fehlenden Deckungsbeiträgen und Restrukturierungsaufwendungen
belastet: Das operative Ergebnis drehte infolge der geringeren Auslastung
und einmaliger Restrukturierungsaufwendungen aus dem NyFIT2025-Programm in
Höhe von rund 1,5 Mio. EUR in den negativen Bereich. Auch hier lag das
Ergebnis mit -2,0 Mio. EUR (H1/24: 4,2 Mio. EUR) signifikant unter unseren
Erwartungen i.H.v. 0,5 Mio. EUR. Mit NyFIT2025 reagiert Nynomic auf das
schwache Marktumfeld und die im Verhältnis zum Umsatz erhöhte Kostenbasis.
Das Programm umfasst Maßnahmen zur Straffung der Konzernstruktur,
Produktivitätssteigerung sowie Personalmaßnahmen. Die Verschmelzung der
Spectral Engines GmbH auf die m-u-t GmbH soll zudem Synergien heben und
weitere Kosten, u.a. in der Verwaltung, reduzieren. Ab 2026 erwartet das
Management Einsparungen von 5-6 Mio. EUR p.a., die im laufenden Jahr jedoch
noch von Restrukturierungskosten überlagert werden.

Prognoseanpassung und Ausblick: Angesichts der schwachen ersten Jahreshälfte
senkte der Vorstand die Umsatzprognose für 2025 von 105-110 Mio. EUR auf
100-105 Mio. EUR Das EBIT soll nur noch 2-4 Mio. EUR erreichen (zuvor 8,5-10
Mio. EUR). Eine Belebung wird im saisonal starken Q4 erwartet, wenngleich
die Visibilität aufgrund kurzfristiger Abrufmuster gering bleibt. Wir gehen
von einer Zielerreichung leicht unterhalb der aktualisierten Prognose aus.

Fazit: Nynomic leidet weiterhin unter der schwachen Nachfrage in den
relevanten Endmärkten. Zwar steuert das Management dieser mit einem
Restrukturierungsprogramm entgegen, kurzfristig sehen wir jedoch keine
substantielle Verbesserung in der Auftragslage. Wir senken unser Kursziel
auf 18,00 EUR (vorher: 21,00 EUR), die Kaufempfehlung bleibt angesichts der
mittelfristigen Potenziale jedoch bestehen.



