Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Bayerns Bürokratieabbau
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bayerns Bürokratieabbau:
"Im Einzelfall lässt sich der Verdacht nicht von der Hand weisen, die Söder-Regierung gehe bevorzugt an solche Bürokratieposten heran, die ihr politisch kein Herzensanliegen sind. Grundsätzlich bleibt aber schon die Beobachtung, dass es dem Bürokratieabbau geht wie den Windmühlen: woanders gern, aber nicht hier."/DP/jha
