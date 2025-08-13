Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Bayerns Bürokratieabbau

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bayerns Bürokratieabbau:

"Im Einzelfall lässt sich der Verdacht nicht von der Hand weisen, die Söder-Regierung gehe bevorzugt an solche Bürokratieposten heran, die ihr politisch kein Herzensanliegen sind. Grundsätzlich bleibt aber schon die Beobachtung, dass es dem Bürokratieabbau geht wie den Windmühlen: woanders gern, aber nicht hier."/DP/jha